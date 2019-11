Anfane alerta del desahucio esta mañana de un hombre de 59 años y su hija discapacitada

La Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane) ha alertado del desalojo inminente de (esta mañana a las 9.30 horas, de su vivienda en El Higuerón) de un hombre de 59 años y su hija, afectada por una discapacidad psíquica. Según ha explicado el presidente de la entidad, Rafael Cidres, el caso llegó a la entidad ayer por la tarde, por lo que se pusieron en marcha para solicitar con urgencia un informe de Asuntos Sociales certificando la situación de la familia, que se presenta al juez hoy para intentar paralizar el desalojo al menos tres meses, con el fin de obtener una alternativa habitacional.

Si el juez no acepta esta medida in extremis, Antonio Contador y su hija deberán abandonar la vivienda, en la que viven de alquiler desde hace tres años y que dejaron de pagar el pasado mes de marzo cuando la propietaria le reclama 900 euros "que Vimcorsa debía haber abonado en concepto de ayuda al alquiler". Según Antonio, él tenía una ayuda concedida hasta marzo de 300 euros que él completaba con 50 euros más, pero "supongo que porque Vimcorsa no tenía dinero o lo que sea, esa ayuda no se ha pagado y la dueña me lo reclama a mí".

Su situación económica es "desesperada" desde que perdió el empleo y "por mi edad, ya no me contrata nadie". Divorciado y padre de cuatro hijos, cobra la ayuda para mayores de 52 años (430 euros). Según explica, ha tenido la custodia de dos de sus hijas, una de las cuales, de 26 años, presenta una discapacidad del 55% y sigue viviendo con él. "Estoy mal desde que me separé y me quedé en la calle sin nada", señala, "a pesar de haber estado toda la vida trabajando como platero, albañil, en la hostelería, de guardia de seguridad, en la pera, en la manzana y lo último, en la naranja, después de ponerme de rodillas delante de un político para que mediara de alguna manera para que me contrataran".

El contrato de alquiler de Antonio finalizaba el pasado mes de marzo, pero su idea era renovarlo, al igual que la ayuda de Vimcorsa, para seguir viviendo allí "a la espera de un piso de alquiler social que me prometieron que me iban a dar por nuestra situación", lamenta, "te prometen el oro y el moro y luego te dejan tirado". Según su relato, "ahora la dueña lo que quiere es que me vaya, pero ¿dónde me voy en mi situación?".