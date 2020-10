Anfane denuncia la notificación de dos desahucios de "personas mayores solas" pese al estado de alarma

La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) ha alertado de la ejecución inminente de dos desahucios de personas mayores solas en los que "no se está teniendo en cuenta el estado de alarma ni la situación de crisis actual" cuando se trata de situaciones que no son sobrevenidas por la pandemia.

El próximo 3 de noviembre está fijado el desalojo de Rosario, una mujer de 65 años con escasos ingresos como limpiadora que reside en la vivienda donde vivió durante años con sus padres y que, según Anfane, le reclaman sus seis hermanos, herederos a partes iguales del inmueble, una casa adosada del Campo de la Verdad.

Al parecer, ella cuidó al padre, a la madre y a uno de sus hermanos, que presenta una discapacidad, y tras fallecer ambos, ha seguido viviendo en la casa desde hace diez años cuidando del hermano, hasta que este se fue. Ella tiene dos hijos, uno de los cuales, con 42 años, no tiene trabajo y vive con ella. Según Anfane, los hermanos no quieren un alquiler y le reclaman el piso, "pero ella no tiene dónde irse porque no cobra ninguna ayuda, ya que al estar empadronados en este domicilio más hermanos consta como que tiene más ingresos".

El segundo desahucio, con fecha para el 13 de noviembre, es el de un hombre de 70 años que fue empresario y, durante la pasada crisis puso el nombre de su casa a nombre de su empresa, por lo que no consta como vivienda. En estas circunstancias, Juan Manuel O., según Anfane, no ha podido solicitar la aplicación del código de buenas prácticas ni otras medidas "porque la casa no figura como su vivienda habitual y, aunque no dispone de otra y ya ha entregado todas las propiedades que tenía para reducir la deuda pendiente con el banco, se la siguen reclamando y no quieren negociar un alquiler".

Juan Manuel tiene una pensión de 1.200 euros de la que abona mensualmente una pensión a su ex mujer de 500 euros, señala Anfane, que considera que en la actual coyuntura "es necesario paralizar los desahucios sean o no por causas sobrevenidas por el covid". Recuerda la asociación que a raíz de la crisis sanitaria, el Gobierno aprobó una moratoria para paralizar los desahucios "pero este solo es aplicable a aquellos casos sobrevenidos por la pandemia (y estos son anteriores al covid), sin tener en cuenta que las circunstancias actuales afectan a todas las familias por igual". Anfane reclama al Gobierno que actualice esa norma y que se paralicen todos los desahucios hasta que pase la pandemia.