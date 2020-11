Andrea Pérez: «Para adaptarnos a las necesidades ofrecemos un menú a 4 euros»

-¿Cree que ha afectado más que otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-Creemos que ha afectado más a comercios de hostelería y comercios que no son de primera necesidad. Nosotras como establecimiento de comida, en el confinamiento nos tuvimos que adaptar y poner servicio a domicilio para poder atender a nuestros clientes, pero en el momento que pudimos salir de nuevo decidimos quitarlo ya que el negocio de cercanía requiere el trato directo con el público. El covid-19 ha traído una crisis y ha obligado a cerrar muchos comercios de cercanía ya que no se han podido reinventar para poder seguir vendiendo. No a todos los negocios nos ha afectado igual, depende de la actividad que desarrolle cada uno, así que nosotras seguimos luchando ante toda esta situación e intentamos adaptarnos a las necesidades de todos ofreciendo un menú diario de 4€ para poder ayudar a los cordobeses a afrontar esta situación.

-¿Cuáles son principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-El principal problema es la forma de compra que hoy en día tenemos que hacer para no crear aglomeraciones. La compra online se lleva el número uno, aunque yo creo que cuando todo esto pase volveremos a salir a nuestras calles y nuestras tiendas cercanas. Otro problema es cómo afrontar los gastos que conlleva el solo hecho de abrir las puertas de tu negocio y sin saber lo que se presenta en el día a día. Mientras volvemos a la «nueva normalidad», muchas familias dependen de los ingresos del comercio de cercanía.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Desde luego que las administraciones públicas deberían proteger al pequeño comercio y no considerarnos a todos igual, estudiar cada caso particular y centrarse en impulsar las ayudas para poder solventar los trabajadores y sobre todo al propio autónomo. De esta manera podríamos continuar con nuestra actividad un poco más liberados y generando empleo. Sin ayudas particulares es muy difícil llevar el día a día en un periodo en el que la incertidumbre es protagonista.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía tiene más importancia de lo que nos creemos, deberíamos valorar más el trato directo, la cercanía y la relación que tenemos en nuestras tiendas de barrio. Ninguna ciudad debería perder las buenas costumbres, mucho menos Córdoba. A través del medio online no hay trato directo entre las personas. La atención al cliente es fundamental para la elección de un servicio o producto. Este es el valor añadido que aporta el comercio de cercanía.