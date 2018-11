Ana Pastor defiende los logros de la Constitución y pide mayor compromiso

Hace 40 años, españoles de izquierdas y de derechas se pusieron de acuerdo para poner en marcha un sistema constitucional que protegía a todos los españoles. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, defendió ayer la importancia de recordar un «momento histórico» que permitió crear un modelo democrático «para todos» al margen de ideologías. Diario CÓRDOBA celebró ayer en la sede del Colegio de Abogados el tercer debate organizado para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna, en el que, junto a Ana Pastor, participaron los diputados constituyentes José Javier Rodríguez Alcaide y Carmelo Casaño. Diseñado como un dialogo a dos con la presidenta del Congreso, y moderado por Rafael Aranda, redactor jefe de CÓRDOBA, Pastor defendió la vigencia de la Constitución y mantuvo que cualquier cambio debe requerir un consenso mayoritario. «Es la primera vez que lográbamos una Constitución de todos. Esa conciencia de integrar un todo y construir un proyecto común se reflejó en la Constitución», señaló, al mismo tiempo que remarcó el «espíritu de conciliación» que propició. «Gracias a la Constitución disfrutamos de un ordenamiento jurídico garantista. No excluye tendencias ni corrientes», dijo Pastor, que rechazó que se trate de un texto «de algunos» y recordó el apoyo mayoritario que consiguió en todas las provincias. Precisamente, insistió en que la Constitución dio «estabilidad» a España y permitió afrontar grandes proyectos. Además, señaló que ha propiciado una de las cotas de autonomía «más importantes». Por eso, consideró que los ciudadanos «tenemos que renovar nuestro compromiso con los valores de la democracia» y matizó que el primer valor es «respetar a los demás».

Del mismo modo, reivindicó la necesidad de llegar a acuerdos «amplios y sólidos», aunque también reconoció que hay que adaptarse a los nuevos contextos, afianzando el Estado de bienestar, pero también impulsando políticas para generar empleo, desarrollar políticas sociales, mantener el sistema de pensiones, la sanidad pública o el sistema de dependencia, pero también actuar para erradicar la violencia de género. «Queda mucho por hacer. Que se lo pregunten a las personas que se levantan y no tienen un empleo, a las víctimas de violencia de género o a las personas con discapacidad», añadió. Frente a las dudas planteadas sobre el actual modelo constitucional, Ana Pastor reivindicó los logros que se han alcanzado, ya que ha situado a España como un «país moderno». «No es bueno que retrocedamos defendiendo las ideas de uno solo. Hay que seguir conviviendo juntos para hacer un gran país», añadió, al mismo tiempo que precisó que los políticos han de dar ejemplo, «en el trabajo, en la preparación, porque hay que ir aprendido». En este sentido, también defendió que a la política «hay que ir con los bolsillos transparentes y salir igual».

La presidenta de la Cámara Baja consideró que en estos 40 años ha faltado «hacer pedagogía» para «enseñarles a los más jóvenes que, afortunadamente, muchas cosas han cambiado» en este periodo. «Es importante que celebremos lo que hemos conseguido, pero, sobre todo, que renovemos el compromiso», matizó Pastor. Durante el debate, Ana Pastor defendió el texto de la Carta Magna, «que es mejorable», aunque indicó que si hubiera que cambiarlo «tenemos que tener claro lo que hay que mejorar» y «habría que tener un consenso como la Constitución de la que venimos». «Esto no tiene nada que ver con lo que piensan los partidos políticos. Los que tienen que opinar son los españoles. Nosotros partimos de una base sólida que es nuestra Constitución, que nos ha conducido a una democracia», puntualizó. Pastor defendió la labor de los parlamentarios constituyentes, ya que, pese a que «venían de puntos tan distintos, fueron capaces de entenderse». Y citó los casos de Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri. «Veníamos de una dictadura tremenda», que fue «un atraso», y la actual Carta Magna «es la de todos los españoles». Por eso, dijo que sería «terrible» que «partamos de cero». «No pensemos que los problemas del país se resuelven cambiando la Constitución», añadió.

Ana Pastor, durante su intervención, ayer, en el Colegio de Abogados. Junto a ella, Rodríguez Alcaide y Carmelo Casaño. SÁNCHEZ MORENO

Durante el diálogo con Carmelo Casaño y José Javier Rodríguez Alcaide, Ana Pastor se mostró partidaria, «con el apoyo mayoritario», de que el Senado se convierta en una cámara territorial siguiendo el modelo alemán. «Una cámara como el Senado tiene que ir a un modelo semejante al alemán, porque es muy mejorable», indicó. Además, hizo una defensa de los partidos políticos y las listas cerradas. «Los partidos políticos han sido elementos claves para la consolidación de la democracia», señaló. Por eso, dijo que no tenía muy claro si con listas abiertas «hubiera estado aquí. Como no soy rica de familia, soy defensora de los partidos, porque quizás no hubiera sido elegida». No obstante, defendió «flexibilidad» en las formaciones y dijo no conocer a nadie que haya votado contra lo que piensa.

Por último, Pastor se mostró «orgullosa» de la Constitución y de ser presidenta del Congreso: «Es un honor que tenemos pocos españoles. De toda mi trayectoria, es lo más importante desde el punto de vista personal e institucional».