Ana Alba recoge en la distancia la felicitación por el Premio de Periodismo Julio Anguita Parrado

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha felicitado este martes y le ha manifestado su reconocimiento a la periodista barcelonesa Ana Alba, ganadora del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado en su XIII edición.

Ante la imposibilidad de organizar el acto previsto para este martes, 7 de abril, en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba a causa de la pandemia del covid-19, el SPA ha felicitado a la periodista por teléfono y le ha enviado un vídeo lleno de emotividad dedicado a ella en en el que miembros del jurado y del sindicato e instituciones, así como amigos y compañeros suyos con los que ha trabajado en diversos conflictos, la felicitan efusivamente. Mikel Ayestarán, Yolanda Álvarez, Ramón Lobo o Ana Cárdenes, entre otros, le recuerdan su rigurosidad en el trabajo y su cercanía con las víctimas de los conflictos.

En el vídeo de felicitación interviene la “tribu” de corresponsales que trabajan con ella en Jerusalén: “te esperamos para tomarnos esa taibe”, le dice Ayestarán, o “gracias por no protestar cuando fumo aunque no te gusta el tabaco”, le dice Eugeni García Gascón, de Público. Quique Kierzesbaum destaca su “profesionalidad y humanidad, felicidades maestra”. Cualidad que destaca también Sandra Riaboy: “una gran periodista y una gran persona". De su compromiso habla Yolanda Álvarez, de TVE: “te he encontrado siempre en el pueblo más remoto, allí donde había una historia humana que contar”. O Beatriz Lecumberri: “sales a informar con un gran rigor, mucha sensibilidad y mucho respeto en un terreno minado y difícil de explicar como es el conflicto palestino israelí”. Cristina Sánchez, de RNE, le dice: “una bravísima mujer y una impresionante periodista”. Ramón Lobo la espera pronto: “muchas felicidades por el premio y queda aplazado ese vinazo que nos vamos a tomar”.

También Antonia Parrado, madre de Julio Anguita Parrado, que este año ha participado en el jurado en representación de la familia, le dedica palabras emocionadas: “por tu acercamiento a las mujeres doblemente castigadas en los conflictos”, y reflexiona “en este momento que estamos viviendo tan difícil, que muchas informaciones nos llegan sesgadas y manipuladas, espero sigas luchando y estando ahí, hoy la información veraz es más necesaria que nunca”.

Prosigue la valoración de sus compañeros y compañeras. “Desde que te conocí en Kosovo siempre has sido una maestra, te lo mereces por tu calidad humana” dice Oriol Gallart, mientras que Laura Palomo, de Efe, le manda “toda su admiración y cariño”, en una entradilla televisiva desde la Puerta de Damasco, en Jerusalén. Guillermo Altares, del País, se dirige a ella con un seudónimo de guerra: “mensaje de nº 3 para nº 2”, con el que los bautizó Gervasio Sánchez en Iraq. Y Javier Martín, corresponsal de Efe en el Magreb cita a Kapucinski: “transmites emoción y eres una buena persona, por tanto una muy buena periodista, un placer haber aprendido contigo”. Con distintos matices y prismas, todas las palabras de sus compañeros tienen un denominador común: su mirada humana sobre la realidad.

También intervienen felicitándola el alcalde de la ciudad de Córdoba, José María Bellido, y el rector de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, así como Ángel Herrador Leyva, en representación de Parque Joyero de Córdoba, instituciones patrocinadoras del galardón, que figura ya entre los más prestigiosos del sector del Periodismo y la Comunicación.

La entrega del premio, una estatuilla elaborada por el Parque Joyero de Córdoba, le será entregada en el acto oficial que se ha aplazado de fecha y se celebrará en Córdoba el próximo mes de septiembre, si las circunstancias lo permiten. El jurado de esta XIII edición del premio, reunido el pasado 5 de marzo, destacó de Ana Alba “su rigor, seriedad, sensibilidad y compromiso, además de su responsabilidad, ética y empatía con el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Asimismo, a lo largo de su trayectoria profesional ha mostrado siempre una gran generosidad con sus compañeros de profesión y una enorme versatilidad para trabajar en diferentes medios y soportes”.