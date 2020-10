La ampliación de la variante Oeste de Córdoba, estancada entre dos administraciones

Córdoba tiene aún carencias en cuanto a red viaria, tanto estatal como autonómica. Entre los proyectos estatales previstos hay uno del que todos subrayan su vital importancia para la capital y que se encuentra desde hace años estancado entre dos administraciones (Gobierno central y Junta), en una especie de limbo o callejón sin salida del que solo puede escapar con un acuerdo entre ambas.

Ese proyecto es la segunda fase de la variante Oeste, 2,3 kilómetros de carretera que deben dar continuidad a la parte que está en servicio desde hace casi una década y que une las autovías de Madrid-Sevilla (A-4) y de Málaga (A-45) con la carretera del Aeropuerto (N-437). El trazado que falta de la variante Oeste, bautizada como CO-32, es el que partirá de la carretera del Aeropuerto y llegará a la de Palma del Río (A-431). Cuando esa segunda fase esté ejecutada, el Parque Joyero, y en él el futuro Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), cuyas obras están a punto de reanudarse, contará con un acceso directo desde las dos autovías que pasan por la ciudad, al igual que el parque logístico de la carretera de Palma. El área logística, que depende de la Junta, es una instalación que lleva funcionando una década y que no tiene una entrada en condiciones desde las autovías, que es vital para el transporte de mercancías. Un barrio del futuro como el que se empieza a tramitar entre la variante Oeste y la ronda de Poniente, y entre la ABB y la antigua Agrónomos, se beneficiará también de esta infraestructura.

¿Dónde está el atasco de este tramo de variante Oeste? Al margen de la complejidad que tiene realizar una obra de estas características, y más con una crisis económica como la que se le cruzó en el 2008, hay un punto administrativo de partida necesario, la firma de un convenio entre el Gobierno y la Junta que desarrolle el protocolo que rubricaron en el 2006. Sin ese paso, el proyecto no avanzará, al margen de que sobre planos se trabaje o no en él. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha explicado a este periódico que tiene prevista la firma del convenio, pero, «puesto que la administración interesada es la Junta», y teniendo en cuenta que «esta segunda variante Oeste no tiene funcionalidad dentro de la red de carreteras del Estado», está «a la espera de que la Junta promueva su firma».

Cuando en julio la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, presentó en Córdoba la nueva propuesta para la ronda Norte se mostró dispuesta «a iniciar conversaciones con el Gobierno» para «retomar esa idea y participar» en la mejora de los accesos al área logística. Tras aquello, el Mitma ya avisó de que la iniciativa de la firma del convenio «debe partir de la Junta», a la que le cederá la vía, y señaló que en el documento se definirán los «compromisos presupuestarios a asumir» por ambos.

Fuentes de la Consejería de Fomento aseguran que ya han pedido la firma del convenio y que han dirigido una carta al ministro José Luis Ábalos, en la que la consejera le recuerda que en el 2006 se firmó un protocolo para la construcción del tramo norte de la variante Oeste y para la variante de Los Visos, ya ejecutada, y que en abril del 2010 la comisión de seguimiento acordó elevarlo a un convenio que recogiera las propuestas de financiación que corresponden a cada administración tras la redacción del proyecto. Carazo indica en la carta que en octubre del 2010 la consejería recibió la propuesta de convenio para su aprobación, que en noviembre tuvo luz verde de la asesoría jurídica. Sin embargo, no se formalizó. Por ello, «y siendo voluntad de esta administración retomar los compromisos alcanzados», solicita en la carta que se convoque la comisión de seguimiento del protocolo.

Una vez rubricado el convenio, hay que actualizar el proyecto, para la que hará falta la licitación de un contrato de servicios.

Otros proyectos

Entre los proyectos del Gobierno en Córdoba hay otro que se desarrollará en exclusiva en la capital y al que le queda largo recorrido, una actuación que completará a la ejecutada para dar otra salida a la A-4 hacia el puente de Andalucía, solución que se adoptó para evitar los atascos y accidentes que se producían en el kilómetro 403 desde la apertura de la variante de Los Visos. En la A-4 a su paso por Córdoba el Mitma afirma que tiene previsto «realizar una mejora en la conexión entre la vía colectora y la variante», para lo que «tenemos que licitar un contrato de servicios que nos permita la redacción». Hay un cuarto proyecto, el de adecuación, reforma y conservación de la A-4 entre los términos de Sevilla y Jaén, que eliminará las curvas de la Cuesta del Espino, que, según fuentes del Mitma, está «en redacción».

El Mitma busca la solución más «viable» para la Badajoz-Granada

De todos los proyectos estatales pendientes, el de mayor envergadura es la autovía de la carretera Badajoz-Granada (N-432), que en un futuro se denominará A-81. ¿En qué fase está? El Ministerio de Transportes recuerda a este periódico que en octubre del 2018 se reactivó el estudio informativo y «desde entonces el ministerio está trabajando para hallar una solución medioambientalmente viable y eficiente» para el trazado. Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que «la zona es medioambientalmente muy comprometida», sobre todo, en el tramo de Espiel a Córdoba «al discurrir la vía por zonas calificadas como parques nacionales y ZEPAs» (zonas de especial protección de las aves). Por ello, y ante la complejidad que representa esta infraestructura reivindicada por cuatro provincias, el Ministerio de Transportes afirma que está «analizando en detalle todas las posibles soluciones y sus impactos».