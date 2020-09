La ampa del CEIP Hernán Ruiz pide que se abra una segunda puerta para evitar colapsos

La Ampa del CEIP Hernán Ruiz ha trasladado al Ayuntamiento de Córdoba su petición de que se construya una segunda puerta en el centro, que actualmente solo tiene una, para evitar colapsos y aglomeraciones a la entrada y salida del colegio. Se trata, según el presidente de la Ampa Al Andar, Antonio Bueno, del único colegio de la capital con tres líneas y más de 500 alumnos que solo disponen de una puerta, una situación que se agrava en la actual situación de pandemia, en la que es fundamental garantizar las distancias de seguridad.

Según la Ampa, ya han estudiado el lugar más idóneo para colocar dicha puerta y solo están a la espera de que la administración competente la autorice y proceda a realizar la obra, que se trataría "de una intervención menor". El Ayuntamiento de Córdoba ha informado a este periódico de que esta actuación no es de su competencia y sería la Consejería de Educación la que debería acometer la intervención mientras Educación aún no se ha pronunciado al respecto.

Los padres y madres de este centro educativo cordobés tienen previsto presentar a través de un grupo municipal mañana ante el Pleno una pregunta sobre esta cuestión, "ya que hasta el momento no hemos obtenido ninguna contestación escrita ni oral al respecto", indica Bueno, y sobre la puesta en marcha de las dos máquinas de bioclimatización instaladas en el centro, que de momento no están funcionando porque no hay potencia suficiente para hacerlo. Señalan que el aumento de la potencia ya se contempló y se presupuestó en la actuación.

Sobre la instalación de las máquinas, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento, dependiente del concejal David Dorado, ha indicado que "las obras de climatización están finalizadas en los 19 centros, a la espera de que se recepcionen las últimas, que será entre esta semana y la próxima". A partir de ahora "como ya se dijo", recalca, "habrá que proceder a la renovación de las instalaciones eléctricas, ya que las existentes no están preparadas para soportar la potencia". Mientras que no se haga, no se pueden encender las máquinas. "Quizás sí lo que supone recirculación del aire, y poco más, ya que no tendrían potencia", ha señalado.