Ambrosio: «Queremos concluir la hoja de ruta que iniciamos hace 4 años»

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, rechazó ayer cualquier favoritismo de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo y reivindicó el trabajo realizado en los últimos cuatro años para aspirar a la reelección. Durante la manifestación del Primero de Mayo, Ambrosio señaló que «los favoritismos no entran en este juego». «De lo que se trata es de rendir cuentas del trabajo de los últimos cuatro años y de volver a ilusionar a la ciudadanía», añadió Isabel Ambrosio. En este sentido, la candidata socialista señaló que irá «a por los mejores resultados, que es mi reto y sueño, que es generar una confianza mayoritaria en la ciudadanía que nos permitiera continuar con el trabajo que iniciamos hace cuatro años». Asimismo, Ambrosio indicó que los últimos cuatro años se ha «generado una sensación de que Córdoba está en marcha y tenemos una hoja de ruta que tenemos que concluir».

Con respecto a los resultados de las elecciones generales celebradas el 28 de abril, la candidata socialista valoró que han dejado «un mensaje rotundo de que no queremos un gobierno de derechas», tras constatarse que «los trabajadores no tenían voz suficiente y que sus derechos no estaban perfectamente articulados». «Ha habido un mensaje claro, queremos empleo de calidad, empleo digno, porque hay un modelo de proyecto político encabezado por Pedro Sánchez», terminó la alcaldesa de Córdoba.