Ambrosio pide al PP abandonar la soberbia y consensuar con amplia mayoría los presupuestos

La portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, ha exhortado al gobierno municipal a abandonar "la soberbia política" y aprobar a tiempo unos presupuestos "covid" para el año próximo que sean innovadores, no sean partidistas sino que sean útiles, que permitan la reactivación económica de la ciudad y que salgan adelante con el mayor consenso posible. "No es tiempo de parches, las inversiones y las necesidades de los cordobeses van a cambiar. Hay que reforzar la cobertura social, y no podemos entrar en procesos de negociación que no lleguen a ningún sitio", ha reclamado.

Pese a las críticas, los socialistas han vuelto a tender la mano a PP y Cs para negociar las cuentas del 2021 en la actitud de "oposición constructiva" que ensayan desde el inicio del mandato y que mantendrán "hasta el último momento" por considerar que es su responsabilidad política. Por contra, la del gobierno, dicen que es, "elegir si seguir dejándose caer en los brazos de la ultraderecha, o si quieren que las soluciones tengan una visión mucho más amplia para Córdoba".

El PSOE promete mantener una actitud dialogante a pesar de que el gobierno local no les ha aceptado "ni una sola de las enmiendas" que presentaron ni a los presupuestos del 2020 ni al plan de choque que se aprobó tras el estallido de la crisis. En esta línea, Ambrosio ha lamentado que PP y Cs no aceptaran ninguna de sus propuestas aunque luego hayan tenido que hacer varias modificaciones a su presupuesto. "Si el nivel de soberbia política se hubiera rebajado quienes se habrían beneficiado hubieran sido los cordobeses", ha asegurado Ambrosio para recordarle al equipo de gobierno que no cuenta con mayoría necesaria para aprobar las cuentas.

La edil socialista también ha vuelto a hacer referencia al bajo nivel de ejecución presupuestaria a fecha de septiembre, entorno al 35% y solo un 3% en el capítulo de inversiones. Para Ambrosio la pandemia no ha debido ser una excusa si no un acicate para forzar la maquinaria municipal y ejecutar las inversiones que venían recogidas en las cuentas, como la remodelación de la Ciudad de los Niños o las obras del Parque de Levante. "Mucho vídeo, mucha maqueta y anuncio, pero la ciudad sigue esperando que el gobierno se ponga a trabajar", ha criticado Ambrosio que ha tildado el 2020 de "año 0,0". Asimismo, ha denunciado que las ordenanzas fiscales, que deben aprobarse antes que el presupuesto, no parezca que vayan a incluir modificaciones si no que deberían incluir nuevas líneas de ayudas, nuevos programas sociales y promoción de la ciudad, entre otros. Por último, ha lamentado que no se pueda fiscalizar el plan de choque, si bien considera que no está sirviendo para frenar la crisis derivada del covid.