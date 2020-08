Ambrosio exige al alcalde que no haga "campaña contra Sánchez" a cuenta del acuerdo de remanentes

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha comparecido por segunda vez en los últimos días para defender el acuerdo alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno para el uso de los remanentes municipales y ha exigido al alcalde, José María Bellido, que no use "los ahorros de los cordobeses para hacer una campaña contra Pedro Sánchez". En su rueda de prensa, Ambrosio ha advertido que de no aprovechar "esta oportunidad" es posible que "la herida" que tiene ahora Córdoba sea mucho mayor en unos meses y ha vuelto a considerar una estrategia del PP el rechazo en bloque al acuerdo. En todo caso, ha recordado a Bellido que alguno de los alcaldes populares que más admira, como Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, sí se acogerán al acuerdo.

La portavoz socialista se ha referido a la intención del alcalde de convocar un pleno extraordinaria para abordar el acuerdo de la FEMP, pero ha rechazado su oportunidad al considerar que "el pleno no es de los mejores espacios para dialogar" y que solo sirve "para debatir y contrastar propuestas". Además, Ambrosio teme que se convoque cuando ya se cumpla el plazo dado para acogerse al acuerdo de remanentes, es decir, al filo del 15 de septiembre.

La edil socialista, que ha dicho que Bellido nos tiene acostumbrados a hacer las cosas "tarde y mal", ha reiterado los argumentos dados en la anterior convocatoria para que Córdoba se acoja al acuerdo de la FEMP y ha propuesto un buen puñado de proyectos a los que podrían destinarse los 7 millones de euros que le corresponderían a la ciudad, además de recibir de vuelta sus remanentes en el 2021 y estar exenta de la regla de gasto que, entre otras cosas, obliga a cumplir el plazo de pago medio a proveedores que el Ayuntamiento de Córdoba lleva 13 meses incumpliendo y sin el cual no puede aprovecharse de su superávit. Ambrosio ha dado propuestas para proyectos en servicios sociales (para reducir las listas de espera o mejorar la ayuda a domicilio), movilidad (aparcamientos y mejora de carriles bici), instalaciones deportivas (como el pabellón de la Juventud o el campo de fútbol de San Eulogio) o la cultura. Además Ambrosio ha recordado que el acuerdo de la FEMP permitiría recibir a Aucorsa 4 millones de euros y participar en los proyectos de los fondos europeos. "O es esto o alternativa no hay", ha dicho Ambrosio, que rechaza destinar el dinero de los remanentes a amortizar deuda en un Ayuntamiento "perfectamente saneado".