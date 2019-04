Ambrosio dice que el retraso en Intervención se debe a la prórroga del presupuesto

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, dijo ayer que el PP «pincha en hueso» al criticar la falta de personal en el Ayuntamiento, ya que, en todo caso, es corresponsable de la situación por haber aprobado cuando gobernaban leyes restrictivas para la contratación. Además, negó la mayor al afirmar que en los departamentos de Intervención, Tesorería y Contratación no solo no falta personal, sino que hay más que al comienzo de su mandato, y que el retraso en la fiscalización de un millón de euros en facturas se debe a haber prorrogado el presupuesto, no a la falta de trabajadores.

La regidora socialista salió de ese modo al frente de las críticas vertidas el miércoles por el PP, tras hacer públicas las denuncias de los responsables de estos departamentos por la falta de plantilla y la situación de la Intervención con cerca de un millón de euros en facturas pendientes de auditar. Para Ambrosio, se trata de una crítica «infundada» y que «no atiende a la verdad», porque en estos cuatro años se han contratado dos técnicos y dos auxiliares en el departamento de Intervención, un técnico más en Tesorería, y otro más en Contratación. En esta misma línea se pronunció por la tarde y a través de un comunicado David Luque, concejal de Recursos Humanos, que arremetió contra el PP porque «intoxica y se aparta de la verdad sobre situaciones administrativas en el Ayuntamiento».

No obstante, la alcaldesa reconoció la falta de personal en el Ayuntamiento en general, una circunstancia de la que hizo responsable al propio PP y a su ley de racionalización de la Administración local. Así, cifró en 592 los trabajadores que faltan en Capitulares respecto al 2015, por las limitaciones en las tasas de reposición. «Si el PP quiere fundamentar sus críticas en la falta de personal ha pinchado en hueso, porque ellos son corresponsables de una ley que aprobaron en solitario y lo que ha hecho este gobierno es dotar por todos los medios y recursos de más trabajadores a determinados servicios», concluyó Ambrosio.