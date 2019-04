Ambrosio comparte que se limiten los pisos turísticos pero sin prisas

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, no comparte el empeño de su socio de gobierno y presidente de la GMU, Pedro García, de aprobar en el consejo rector de Urbanismo de hoy la suspensión cautelar de licencias para actividad turística en el casco histórico. Según la responsable municipal, está de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Así, indicó que «no es suficiente» abordar esta medida «solo desde la aprobación de un avance» de innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, sino que «debe tomarse desde una aprobación inicial». Además, apuntó que «compartiendo el contenido y la filosofía» de la iniciativa no entiende que «se tenga que llevar a cabo en una convocatoria extraordinaria del consejo rector, que además tiene algunas dificultades de asistencia por compromisos ya adquiridos por parte de los miembros del PSOE que lo conforman».

Ambrosio manifestó que medidas de este calibre deben materializarse «con el máximo consenso, no solo de los grupos municipales que integran el consejo rector, sino con los actores y protagonistas, como vecinos del centro y el entorno del casco histórico, operadores turísticos y el sector en su totalidad», todo ello para «ir con más garantías y más seguridad jurídica». La alcaldesa añadió que intentará «dar estos argumentos en los órganos de coordinación» del gobierno, en una clara alusión a que su postura iba a despertar malestar en IU.

De hecho, Pedro García ya se pronunció ayer respecto a esta postura de la alcaldesa. En este sentido, el presidente de la Gerencia afirmó que «yo, a diferencia de la alcaldesa, hablo claro» y manifestó que el PSOE «nunca ha querido hablar de esto porque van a proteger a los inversores y las grandes fortunas». «Nunca han estado al lado de los vecinos, si no de los empresarios depredadores». Sea como sea, García adelantó que dado que los consejeros del PSOE no van a acudir hoy a la reunión, con toda probabilidad retirará este punto del orden del día, «porque no me salen los números». Sí aseguró que lo llevará de nuevo al siguiente consejo «y ahí tendrán que retratarse», en alusión a los socialistas.

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, calificó ayer de «cobarde» al PSOE por «no dar la cara» y ausentarse, y aseguró que la medida que forma parte del orden del día del consejo de hoy puede rozar «la prevaricación administrativa y urbanística». Además, a su entender, «creará inseguridad jurídica» tanto entre los empresarios como entre los comerciantes y los vecinos. Fuentes afirmó que la idea de no autorizar nuevos proyectos en la zona Patrimonio de la Humanidad, la Ribera y la Corredera «es arbitraria y lo que pretende es culminar un plan preconcebido para acabar con el empleo, la economía y el turismo».

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía ha negado que el Ayuntamiento tenga potestad legal para limitar y suspender estas licencias.