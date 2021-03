Ambrosio asegura que nadie le ha pedido que dimita y que todo han sido muestras de apoyo estos días

La portavoz municipal socialista, Isabel Ambrosio, ha asegurado hoy que nadie le ha pedido que dimita y que desde que el jueves pasado se supo que el juzgado había abierto diligencias contra ella y su marido por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por unas obras realizadas en uná finca de Obejo todo han sido muestras de apoyo y de cariño. La exalcaldesa ha informado esta mañana de que en el día de hoy elevará a la comisión de ética y garantía del PSOE un informe explicando el caso y que será este órgano el que deberá pronunciarse después. Ha asegurado ser consciente y conocer muy bien porque lo ha firmado el código ético de su partido, que recoge explícitamente la obligación de los cargos públicos de dimitir si se les abre juicio oral, algo que aún no ha ocurrido.

En la comparecencia que ha ofrecido en el Ayuntamiento de Córdoba, Ambrosio, que ha estado acompañada de buena parte de su equipo y de varios concejales del grupo municipal, ha reiterado varias veces que ahora está centrando sus esfuerzos en su defensa y ha defendido "su tranquilidad" de estar cumplimiento con la normativa de su partido. "No tengo que dar ningún paso", ha dicho.

La exalcaldesa ha advertido también a los medios de comunicación de que mientras que no se produzcan nuevos pasos en el procedimiento judicial no va a hablar sobre este asunto, porque "aunque tengo respeto el trabajo de los profesionales (de la comunicación), mayor respeto y confianza tengo en la justicia", ha dicho. Asimismo se remitió a las explicaciones que dio el pasado jueves cuando se destapó el caso. "Mientras que no haya un paso más, no voy a hacer más declaraciones. Tengo confianza absoluta en el procedimiento judicial y no voy a poner en riesgo ni mi defensa ni la de mi marido", ha aseverado.

Ambrosio ha asegurado que durante estos días ha recibido numerosas llamadas de apoyo y ha dicho sentirse rescaldada por el PSOE, que ayer emitió un comunicado. "Me he sentido respaldada", ha dicho para incidir en el mensaje que el comunicado oficial de la formación vertía ayer sobre su presunción de inocencia, aunque también recordaba el código ético de la formación.

Asimismo, ha indicado que en ningún momento ha tenido la tentación estos días de dimitir ya que, ha dicho, "no tendría sentido porque sería reconocer algo que no existe y mi esfuerzo es defenderme de la investigación". También ha vuelto a decir que confía en el archivo de la causa. "No voy a salir huyendo es mi momento para defenderme, pero eso es compatible con mi condición de portavoz", ha asegurado. "Es mi obligación en este momento y lo voy a seguir haciendo", ha puntualizado.

A preguntas de la prensa, Ambrosio ha garantizado que nadie le ha pedido estos días que dimita, porque todo lo que he tenido han sido "muestras de apoyo, cariño y de aquí estamos para mantener la fortaleza porque van a ser días duros", ha reconocido. En última instancia, ha justificado el tiempo transcurrido entre que tuviera conocimiento de la investigación judicial --el 8 de febrero-- hasta que haya comunicado su situación al partido, porque hasta después no tuvo acceso ni a la notificación de los juzgados ni al expediente.

Ambrosio no ha querido responder a la pregunta sobre si esta situación afectará a su trayectoria política en un futuro y ha pedido a los periodistas que vuelvan a hacérsela cuando termine el proceso. Mi empeño está en que la causa. No tengo la cabeza ahora mismo para otra cosa que no sea para eso", ha concluido.