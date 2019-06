Ambrosio asegura que entrega una Córdoba "mejor" y anuncia una oposición "leal"

La ya exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha asegurado durante su intervención en el salón de plenos tras la toma de posesión de José María Bellido (PP) como alcalde que entrega una ciudad “mucho mejor que la que nosotros recibimos” hace cuatro años. En un discurso en el que se le notaba la serenidad de quien ha gobernado durante cuatro años y la soltura de la experiencia que acumula en la política, Ambrosio ha anunciado una oposición “leal, rigurosa y constructiva, como la que nos hubiera gustado encontrar en ustedes y lamentablemente no hemos tenido”. “Hoy entregamos al nuevo alcalde una Córdoba más justa, más solidaria, más igualitaria y más respetuosa con el medio ambiente que la que recibimos aquel 13 de junio de 2015”. Convencida de que entrega una ciudad mejor, ha pedido al nuevo alcalde y a su gobierno que “hagan lo mismo dentro de cuatro años”.

La concejala socialista ha garantizado que el nuevo equipo de gobierno no va a encontrar en su bancada “el 'no por el no', ni el 'cuanto peor para la ciudad, mejor para mi partido'”, sino todo lo contrario, ya que “nos tendrán a su lado en todos aquellos asuntos que sean beneficiosos para Córdoba y que supongan mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía”. Su oposición será “vigilante para que los asuntos que están a punto de cerrarse se lleven a término”, ha advertido. Pero, sobre todo, ha anunciado una oposición “inflexible” contra “los intentos de vuelta al pasado” que, “sin duda, sus socios de la ultraderecha intentarán imponer a su gobierno”. “No consentiremos un paso atrás en los derechos y libertades de la ciudadanía”, ha manifestado Ambrosio, que ha garantizado que serán “inflexibles ante cualquier atisbo de sepultar la memoria de quienes dieron sus vidas y haciendas por defender las libertades y la democracia”. No consentirá, por tanto, “discriminación alguna”, ni que se retroceda “en participación ciudadana”.

Ambrosio ha destacado que en sus cuatro años de mandato ha descendido el paro, registrándose 10.000 desempleados menos; que se ha pasado de 21.000 empresas a 21.500 empresas; y que se han creado 500 autónomos. De unas cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda, y de una deuda de 185 millones, se ha pasado a “unas cuentas saneadas” y una deuda que ha mermado en 97 millones. Ambrosio ha recordado que cuando llegó, las empresas públicas "estaban al borde del cierre y la privatización" y, ahora, en cambio, “siguen siendo propiedad de las cordobesas y cordobeses y son perfectamente viables”.

Entre los logros mencionados están el cercanías entre Alcolea y Villarrubia, “que debe terminar por vertebrar la provincia" llegando a Villa del Río y Palma. En relación a este servicio, ha recordado el convenio para abaratar las tarifas ha quedado solo a falta de su firma, por lo que es una tarea que el nuevo gobierno deberá afrontar. También ha citado Caballerizas Reales que, “en cuestión de semanas” pasa a ser “propiedad municipal”. Además, ha valorado el acuerdo alcanzado con todos los entes implicados en materia de logística o el trabajo realizado para dotar a los colegios de un plan de climatización.