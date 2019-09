Ambrosio amenaza con acudir a los tribunales por la falta de transparencia del gobierno municipal

Isabel Ambrosio, portavoz del grupo municipal socialista, ha remitido hoy al alcalde, José María Bellido, un escrito por el que se le solicita amparo, ante "los reiterados problemas con que se está encontrando el principal grupo de la oposición, a la hora de obtener información sobre asuntos municipales". En dicho escrito se pone en conocimiento del alcalde que tras haber solicitado en varias ocasiones distintos expedientes al equipo de gobierno, para poder llevar a cabo la labor de oposición con total garantía, hasta el momento, no han tenido acceso a los mismos, denuncian los socialistas en una nota, por lo que le solicitan que “medie con su equipo de gobierno para que en el plazo de 3 días nos remitan la información solicitada que le hemos relacionado en este escrito, cuestión fundamental para que desde el grupo mayoritario de la oposición podamos llevar a cabo la función que los vecinos y las vecinas de Córdoba nos han encomendado en las urnas", En este escrito advierten de que si transcurrido dicho plazo no tienen acceso a los expedientes solicitados, se verán obligados, "en contra de nuestro principio de no judicializar la política, a acudir a los juzgados para defender nuestro derecho de acceso a la información.”

Hasta la fecha el PSOE ha solicitado el expediente de mejora de climatización y eficiencia energética en distintos colegios de nuestra ciudad; la certificación oficial del número de licencias sin tramitar en la Gerencia Municipal de Urbanismo al finalizar el pasado mandato; un informe jurídico sobre la anulación de la convocatoria para la provisión de 18 y 3 plazas de trabajadores sociales que corresponden a la oferta de empleo público de los años 2016 y 2017, además de información sobre el proceso de selección de la Gerencia del Imgema, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.

En el primero de los casos han tenido acceso al expediente, "pero aún no a las copias solicitadas, habiendo transcurrido dos meses desde que se registro el primer escrito solicitándolo". La petición de la certificación oficial del número de licencias pendientes en la GMU a la finalización del anterior mandato, se registro el 2 de agosto; mientras que la petición del informe jurídico sobre la anulación de la convocatoria de trabajadores sociales se presentó escrito el pasado 2 de septiembre.

Ambrosio recuerda en su escrito, dirigido a Bellido, que el pasado 29 de agosto, el grupo municipal se vio obligado a solicitar un informe al secretario general del Pleno, sobre los mecanismos necesarios para que ejercer su derecho a la información tal como se recoge legalmente. En ese informe, Valeriano Lavela, establece que: “una vez comprobado que las peticiones de información realizadas por escrito son concretas e individualizadas y forman parte de las funciones de control y fiscalización que tienen atribuidas los grupos políticos municipales y las personas capitulares que integran, estimo y concluyo el derecho del grupo municipal socialista a que le sea facilitada por escrito la información solicitada por escrito de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre certificación oficial del número de licencias en dicha entidad dependiente así como el derecho que le asiste a dicho grupo político municipal para que se facilite copia de la documentación solicitada por escrito sobre el expediente de climatización y de la eficiencia energéticas en diversos colegios de la ciudad”.