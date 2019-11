Ambrosio alerta del deterioro de la Puerta del Puente y pregunta a PP y Cs si esperan a que lo diga la Unesco

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha preguntado hoy al equipo de gobierno si va a esperar a que se pronuncie la Unesco para intervenir en la Puerta del Puente, visiblemente deteriorada desde hace meses. La portavoz municipal socialista ha lamentado el estado actual de esta puerta de entrada al casco histórico de la ciudad, y ha reconocido que su situación se prolonga desde al menos septiembre del 2016 y que había prevista una actuación en profundidad para finales del 2018 -cuando aún estaban PSOE e IU en el gobierno y lo reclamaba el PP, entonces en la oposición-- y que no se ha llevado a cabo aún. La situación de la Puerta del Puente fue de nuevo objeto de críticas este verano, cuando el actual presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), aseguró que se estaba redactando ya un proyecto de ejecución para realizar una intervención puntual --que tendría que autorizar la Junta de Andalucía-- que permitiera que el mal estado del monumento no fuera a más. De momento, no se ha llevado a cabo.

Por otro lado, la portavoz municipal socialista ha criticado la gestión turística y la falta de transparencia del actual gobierno municipal y de su responsable, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, a la que ha pedido que se ponga a trabajar por el turismo y a echarle "más horas". "Córdoba puede y tiene que convertirse en un destino prioritario en turismo patrimonial y de cultura y en el de congresos, y seguir cuidando nuestra imagen en el ámbito nacional e internacional", ha dicho Isabel Ambrosio.

La exalcaldesa ha suscrito las reivindicaciones de los empresarios del sector de congresos, mientras que ha apuntado su preocupación por la estrategia turística municipal liderada por la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), que "deja mucho que desear". En esta línea, ha lamentado la escasa presencia de Córdoba en la World Travel Market de Londres y ha preguntado cuál será la oferta de la ciudad en Fitur, que a semanas de su celebración sigue sin conocerse.

En otro orden de cosas, ha valorado en positivo la intención de crear una Cátedra de Turismo en colaboración con la Universidad de Córdoba, pero ha criticado el modo en qué se ha hecho y ha advertido de la posibilidad de que las gestiones se queden en meros anuncios periodísticos. También ha puesto el foco en la tardanza en la redacción del plan del casco y en el peligro que corren los patios de la Axerquía.

En última instancia, ha lamentado la baja relevancia del Imtur en este mandato, y las escasas convocatorias que ha tenido su consejo de administración (se ha reunido solo en tres ocasiones). La última vez, esta mañana, con una convocatoria extraordinaria y urgente para aprobar las cuentas del 2018. Precisamente, el PSOE se ha abstenido porque la teniente de alcalde de Turismo, Isabel Albás, no ha podido explicar, según los socialistas, por qué ese carácter de urgencia de la convocatoria. La portavoz del PSOE también ha puesto en duda que se lleve desde el Imtur la gestión del World Pádel Tour.