El alumnado de Fátima dice "no al machismo" en una marcha callejera

Más de mil alumnos de los seis centros educativos de Fátima, que aglutinan los IES Gran Capitán, Blas Infante y los colegios Séneca, Juan Rufo, Aljoxaní y Concepción Arenal se han reunido esta mañana en el primer acto conjunto que se celebra en el barrio con motivo del 8 de marzo para decir "no al machismo" con distintas actividades, entre ellas, una marcha callejera animada con una batucada que ha dado paso a una serie de intervenciones realizadas en la plaza El Jazmín, donde el alumnado ha tenido la oportunidad de reinvindicar la igualdad de género con actuaciones musicales, teatro y la lectura de un manifiesto.

Carmen Domingo, directora del IES Gran Capitán, ha explicado que el objetivo de la actividad era "dar visibilidad a la igualdad implicando a toda la comunidad educativa". Domingo cree que "no se puede bajar la guardia" en lo que respecta a la igualdad, ya que en los últimos años se están viendo conductas machistas "que creíamos erradicadas" entre los jóvenes, por lo que "debemos estar muy atentos, tanto en las familias como en los centros educativos para fomentar la convivencia en igualdad".

Ana y Adrián, alumnos del IES Blas Infante, ha confirmado que "el machismo existe entre los adolescentes" y consideran que "el problema está en lo que aprendemos en las familias, donde todavía a veces se encargan tareas diferentes a los niños y a las niñas". En este sentido, abogan por "educar con la mente abierta a todo el mundo para darnos cuenta de que somos todos iguales".

En la misma línea, Alba, Gloria, Laura, Rafa y Paula, alumnado del IES Gran Capitán, han coincidido en que "el machismo no se ha erradicado en los adultos y tampoco en los jóvenes". Entre las prácticas que algunos "ven normales", pero que "son machismo claro", está el hecho de que "muchas chicas dejan que sus novios les controles los teléfonos porque creen que es un signo de confianza en ellos, pero se vuelve en su contra porque muchos utilizan esa información para vigilarlas y saber cada paso que dan". Ellos mismos, creen que "hay que estar muy pendientes de esos casos" porque "algunas se aíslan de sus amigas, no quieren saber nada del grupo por complacer a los novios".

Entre los presentes había grupos de madres como Conchi, con dos hijos escolarizados en el colegio Aljoxani, que ha criticado el "feminismo que están implantando desde algunos sectores, con el que no me identifico". En su opinión, "muchas mujeres hemos luchado mucho para defender la igualdad de hombres y mujeres y no podemos permitir que ahora se tire todo por la borda". En este sentido, destacan que "no se puede generalizar cuando se habla de los hombres ni criminalizarlos a todos porque cada vez hay más ejemplos de hombres comprometidos con la igualdad". En opinión de Conchi y otras madres con hijos en este colegio, "hay mucho machismo entre los adolescentes y jóvenes porque dejan de ser niños demasiado pronto y aprenden roles en las redes sociales que no son precisamente ejemplo de igualdad". Para combatir esos retrocesos, que achacan tanto a hombres como a mujeres, consideran que "hay que educar en valores y fomentar el respeto entre unos y otros".