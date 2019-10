Las altas temperaturas provocan una fuerte reducción de ventas en el comercio

Las altas temperaturas, que se han prolongado hasta mediados de octubre, han afectado a la campaña otoño-invierno en los comercios de Córdoba, la cual no ha podido arrancar aún y las existencias permanecen en las tiendas, lo que ha provocado una fuerte reducción de ventas que se espera que se reactiven en las próximas semanas en un sector que «el año pasado ya sufrió una importante caída de ventas», según el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados.

Bados admite que «el cambio climático está modificando las compras tradicionales» y ello «nos va a obligar a reformular las campañas para adaptarnos a la nueva situación». La campaña de otoño-invierno cada vez empieza más tarde, y la gente no compra ropa de abrigo hasta noviembre, mientras que la de primavera-verano también se retrasa.

El presidente del centro comercial abierto La Viñuela, Manuel Calvo, afirma que «no hay gente comprando, no tienen necesidad de comprar, tanto por el tiempo, que no acompaña, como por la situación económica». Asegura que «el stock lo tenemos a tope, en moda, hogar e incluso cosmética» y reconoció que «las campañas se están diluyendo». Lo mismo piensa el presidente del centro comercial abierto de Ciudad Jardín, Ramón Luque, que constata igualmente que «no hay alegría en las compras» y que «la temporada no ha arrancado» por las altas temperaturas, que no invitan a comprar ropa de invierno aún. «Hasta noviembre no esperamos nada», concluye.

Ante esta situación, los cuatro centros comerciales abiertos preparan campañas en estos meses para incentivar las compras y reactivar un sector que, tras las rebajas de julio, se haya al ralentí, a la espera de la campaña navideña. Así, el centro comercial de La Viñuela acaba de lanzar su campaña de tres Días sin IVA, los días 21, 22 y 23 de octubre, con la que ya lleva 7 años, pero es la primera vez que la amplían a tres días, aprovechando los días previos a la festividad de San Rafael para incentivar las ventas. Manuel Calvo señala que a finales de noviembre vendrá el Black Friday y desde primeros de diciembre comenzarán ya con la campaña de Navidad hasta el 7 de enero, que empiezan las rebajas. En el centro comercial abierto de Ciudad Jardín preparan también varias iniciativas para animar las compras. «Vamos a organizar la segunda edición del Shopping Garden para el 15 de noviembre en Costa Sol», explica Ramón Luque. Así, «sacaremos a la calle los productos, habrá degustaciones y las cafeterías regalarán pastel cordobés o churros». Luego, conectarán con la campaña de Navidad y la organización, por séptimo año, de la cabalgata de Reyes de Ciudad Jardín.

DEMANDAS / Rafael Bados explicó a este periódico que desde Comercio Córdoba se planteó un estudio para cada uno de los centros comerciales abiertos y sus demandas se presentaron al anterior gobierno municipal. «Ahora ha entrado un nuevo gobierno y esperamos que las demandas finalmente se lleven a cabo». Entre ellas figura un proyecto de iluminación de la calle Cruz Conde, cuya primera actuación será el proyecto lumínico previsto para esta Navidad, pero además «reclamamos actuaciones para hacer más atractivos los centros comerciales al consumidor», dice Bados, como la mejora y ampliación de aparcamientos, zona azul, iluminación adecuada, retirada de contenedores que afeen las zonas comerciales o arreglo del mobiliario urbano. Además, piden un control del mercado ambulante «oportunista».