Alfonso Morales: "Algunas peñas han tenido que cerrar sus sedes"

Alfonso Morales llegó a la presidencia de la Federación de Peñas Cordobesas en 2015 . Se trata de un veterano miembro de la Peña Flamenca Ovejas negras que afronta ahora un momento peculiar al frente del colectivo por la situación creada por el covid-19.

-Las peñas siempre han sido un lugar de encuentro, un espacio para socializar, algo complicado en los tiempos que corren . ¿Cómo les ha afectado la pandemia?

-La pandemia ha afectado negativamente a las peñas. Al no haber hecho muchas actividades desde el mes de marzo por estar cerradas, algunas no tienen beneficios, ni ingresos y no pueden subsistir. Porque las peñas subsisten de las cuotas de los socios y de las pequeñas barritas que tienen para cuando se juntan los socios a hablar de cultura o deporte y se toman su copa de vino o su cerveza. Pero ahí seguimos la junta directiva, poniendo todo el empeño en ayudarles. Algunas han tenido que cerrar las sedes, ya que hay que abonar el alquiler, el agua, la luz y todos los gastos que conlleva un domicilio. Pero bueno, las peñas son centenarias, porque ya existían en los años 20 del siglo pasado, y la pandemia no nos va a derrotar. Seguiremos para delante.

-¿Y cómo afrontan esta situación?

-Desde el mes de marzo y hasta junio o julio las peñas han estado cerradas. Después del verano empezaron a abrir algunas, y siempre con el aforo limitado, pero otras han tenido que cerrar su sede. Aunque la peña sigue existiendo y haciendo sus actividades, pero en otros lugares. Esperamos que esto se pase y el año que viene puedan recuperar sus sedes.

-A partir de ahora las reuniones familiares y sociales se limitarán a seis personas. ¿Qué repercusiones va a tener esa medida en la vida de las peñas?

-Pues no afecta de ninguna manera porque, más o menos, esas son las personas que suele haber siempre en las sedes. Una peña no es un bar o un restaurante, no hay 50 ni 60 personas, entre otras cosas porque los socios están trabajando y solamente van un rato a mediodía o por la tarde noche.

¿Ha notado en estos meses que haya descendió el número de socios de las peñas por la crisis económica?

-No, es más, han aumentado, sobre todo por el afán y por el ahínco de ayudar a la peña a poder sufragar los gastos: a más socios, más ingresos. Algunos presidentes me han comentado que cuentan ahora con socios que antes eran simpatizantes.

-¿A qué retos principales se enfrentan en este momento?

Pues a que estemos todas las peñas unidas y continuemos siendo la garantía de las tradiciones, las costumbres y las raíces de Córdoba. Mientras exista una peña, las tradiciones van a seguir para adelante.

-¿Y con este panorama, cómo se presenta el otoño?

-Pues seguiremos celebrando actos, pero atendiendo, lógicamente, a las normas sanitarias y reduciendo aforos.

-¿Qué actos tienen previstos?

-Empezamos ahora con el Concurso Nacional de Copla y el 14 de octubre haremos un homenaje a Pablo García Baena, en el segundo año de su fallecimiento, que tendrá lugar en el Teatro Góngora. Después vendrá el Pregón de San Rafael, de la mano del pregonero elegido este año, Luis Martín Luna, en un acto que se celebrará en la Sala Orive en la víspera de la festividad de San Rafael, el 23 de octubre. Después el 8 de noviembre haremos la entrega de los Potros en sus distintas categorías y de las diferentes distinciones que ha otorgado este año la Federación de Peñas. Será en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, con aforo reducido, pero con que estén los condecorados y algunos invitados tenemos bastante. El 15 de noviembre se celebrará la final del Concurso Nacional de Copla en el Gran Teatro de Córdoba y cerraremos el año con el Festival Flamenco Memorial Agustín Gómez, el 19 de diciembre, en el Teatro Góngora. Esperemos que no tengamos la desgracia de que a último de año se cierren los teatros.

-¿Se quedarán fuera algunos actos, no?

-Sí, el Día de Convivencia, que no se hará por las normas sanitarias, pero ese día brindaremos cada uno desde su peña por el Arcángel San Rafael, que además de ser custodio de Córdoba es nuestro patrón desde 1957.

-Este año se ha suspendido la Cabalgata. ¿Qué van a hacer?

-Alguna alternativa habrá que tener porque este año los Reyes vendrán a Córdoba, aunque no se paseen en Cabalgata. Habrá que tener una alternativa, pero ahora mismo está pendiente. Me reuniré con la delegada de Promoción de la Ciudad e iremos viendo el ‘plan B’ que se puede tener para el día 5 de enero.

-Me comentaba que existían peñas en los años 20 del pasado siglo ¿Van a celebrar centenario?

-Bueno, en aquella época no estaban asociadas porque la federación no se fundó hasta 1964. Celebramos una diversidad de actos en los 50 años, en 2014. No obstante tenía pensado hacer algo, porque había peñas importantes, como la de ‘Los legítimos’, que tenía entre sus socios a Julio Romero de Torres y que se reunía en la Plaza de Séneca, pero después de los tiempos revueltos que nos ha tocado vivir… Esperemos que el 2021 podamos hacer algo por ese centenario y que el covid-19 esté prácticamente derrotado. Dependiendo de cómo esté la situación iremos pensando en el modo de revitalizar las peñas.