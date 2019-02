Alertan de que el Juzgado de Familia continúa "en precario, sobrecargado y con estampida de los empleados"

El Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) ha alertado este jueves de que el Juzgado de Familia de la capital cordobesa continúa "en precario, sobrecargado y con estampida de los trabajadores a otros destinos", de manera que se ocasiona "grave perjuicio a los trabajadores y ciudadanos que acuden a esta jurisdicción --divorcios, separaciones, incapacidades, menores--", informa Europa Press..

En una nota, el sindicato ha advertido de que "la Junta de Andalucía no dotó del personal necesario acorde a tener dos jueces y dos letradas y sólo aprobó un refuerzo del cuerpo de tramitación, cuando tuvo que dotarlo de diez refuerzos", de forma que ha criticado que "la Junta no hizo los deberes".

Ante ello, han detallado que "el hecho de haber dos jueces y dos letrados y el mismo personal --cuatro gestores, cuatro tramitadores, un auxilio judicial y un refuerzo de tramitación--, genera un embudo en la tramitación y ponen en riesgo la salud laboral de los trabajadores por la sobrecarga que se genera".

Al respecto, ha incidido en que "los señalamientos se duplican, pero el personal es el mismo", por lo que "no pueden asumir esa sobrecarga de trabajo". Además, "conlleva que un tramitador y un auxilio judicial no puedan ni comer al medio día hasta que no terminan los juicios, unos días terminan a las 16,00; 17,00; ó 18,00 horas, con excesos horarios que no son recompensados económicamente", según ha avisado el sindicato.

Además, desde SPJ-USO han manifestado que "actualmente parte de la plantilla se encuentra de baja laboral o se van en el concurso de traslado que se resuelve este mes de febrero, lo que agravará mucho más la situación descrita", entre otros aspectos que han relatado.

