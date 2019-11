Alertan del incremento de las agresiones sexuales en grupo

La abogada Concepción Ortega Fernández, diputada responsable de la comisión de Familia y Violencia de Género del Colegio de Abogados de Córdoba, afirma que «están aumentando los casos de agresiones sexuales en grupo» y detalla que, «sobre todo, es gente joven la que más tiene este tipo de conductas».

En declaraciones a este periódico, relaciona estas acciones con circunstancias como la «gran proliferación del acceso a la pornografía por parte de menores» y subraya la necesidad de incidir en «la educación y el control de los medios de comunicación», aclarando que «las redes sociales tienen mucha influencia y no existe control alguno sobre sus contenidos». Al hilo de otras opiniones como la expresada recientemente por el fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, insta a que «volvamos a reivindicar los valores y que se enseñe la tolerancia y el respeto», porque en el escenario actual «tenemos menores dictadores que crecen y son claro prototipo para la realización de estas conductas y otras dado su escaso nivel de frustración. No conciben un ‘no’ a sus deseos».

En cuanto a las víctimas de las agresiones o abusos sexuales, indica que «hay muchas que no denuncian» y señala que, para hacerlo, «ellas mismas tienen que asumir ese ataque y muchas veces nos negamos». Por esto, Ortega Fernández reivindica que «no se debe tener en cuenta el retraso en la denuncia», como ya se ha establecido por la jurisprudencia para los supuestos de víctimas de violencia de género ya que, según puntualiza, «el que la víctima tarde no quiere decir que no haya ocurrido el hecho».

De este modo, añade que, «al principio, puedes tener recuerdos vagos» y que muchas mujeres sufren «un sentimiento de culpabilidad o de vergüenza» por lo sucedido. También precisa que, «generalmente, cuando se pone la denuncia inmediatamente es porque intervienen terceras personas como el médico o la Policía». No obstante, destaca como aspecto positivo que antes eran más los casos en que mujeres violadas no denunciaban los hechos, mientras que «ahora parece que denuncian más porque tienen más apoyo. Aquí, al menos, hemos avanzado algo». Esta abogada confirma que en ocasiones se emplean sustancias para provocar la sumisión de la víctima y augura que «se seguirán empleando, porque se ha hecho siempre».

Violencia machista

En cuanto al área de la que es responsable en el ICA, Concepción Ortega Fernández manifiesta que «la violencia de género se da más entre los jóvenes» y que este grupo de población «no está entendiendo el mensaje» de la lucha contra este problema.

En otro orden de cosas, consultada por el posible incremento de los delitos contra la intimidad de las personas, destaca que estos «están proliferando» y que «se dan mucho en los menores, lo graban todo y se lo van pasando», por lo que, gracias a nuevos aparatos como los teléfonos móviles, «el secreto es muchísimo más publico». En estos delitos, por ejemplo, se difunden imágenes de contenido erótico sin el consentimiento de la persona que las protagoniza y uno de los aspectos más llamativos destacados por esta abogada es que los autores «tienen sentimiento de impunidad porque, como lo hacen a través de un dispositivo, en una red social virtual, parece que no lo hicieran ellos mismos».