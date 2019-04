Alertan de generar falsas esperanzas con Renée Lafont

El responsable de los trabajos de exhumación en el cementerio de la Salud, Juan Manuel Guijo, alerta de que es precipitado y no científico dar por hecho que la periodista Renée Lafont vaya a poder identificarse entre los restos hallados en Córdoba. «Exhumar no es identificar», recuerda Guijo, que añade que, de momento, de las casi 150 muestras de ADN controladas, no se ha recibido aún ninguna de un familiar de la periodista gala, a pesar de que ya se ha anunciado que se había hecho la prueba una familiar de la periodista gala, Mirta Miraben. Además, Guijo advierte de que esta persona es una sobrina «por línea muy colateral, de una rama muy descendente, y paterna» de Lafont, por lo que habrá muchas dificultades para lograr la identificación. Por último, alerta de que se pueden crear «falsas esperanzas» cuando por ahora solo hay pruebas documentales de que pudiera estar en la Salud.