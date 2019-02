La alcaldesa pide cita a Moreno para impulsar los grandes planes de ciudad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Desde luego es verdad que una imagen vale más que todas las palabras del mundo. Reunámonos y nos hacemos la foto ¿trabajando?, no, poniéndole los dientes largos a los curiosos del periódico; enviándole, eso sí, un mensaje provechoso: "Ciudadano votante, con buen jamón y mejor vino se anda muy bien el camino; eso sí, tenga cuidado que lo tenemos empedrado de proyectos, no vaya a tropezar". Mientras tanto, comamos y bebamos y que no vengan más de los que estamos.