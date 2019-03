La alcaldesa duda de las intenciones de los colegios profesionales sobre Urbanismo

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha mostrado su extrañeza y sus dudas por la insistencia de los cinco colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros Industriales, Abogados, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Peritos e Ingenieros Técnicos, a los que ayer se les sumó ayer el de Ingenieros de Caminos, pidiendo de nuevo que se faciliten los trámites en Urbanismo. La regidora socialista ha indicado que la petición no aborda "nada distinto" de lo que los colegios profesionales reclamaron hace un mes. Ambrosio ha recordado que entonces se reunió con ellos y que "en primera persona", asumió la solución de la situación en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y se cerró un calendario para adoptar las mejoras que entre todos los implicados se creyesen oportunas.

Cabe recordar que los seis colegios han pedido «lo que ya existe en otras ciudades», es decir, «la adecuación, mejora tecnológica y capacidad de atención al ciudadano» y ponen como ejemplo Granada o Málaga, que cuentan con web que facilitan las gestiones. Además, insisten en que «la solución no solo pasa por el aumento de plantilla laboral», sino por «adoptar medidas prácticas e inmediatas que agilicen el informar los proyectos» y eviten paralizar expedientes.

La alcaldesa ha dudado de la intención de estas reclamaciones, dado que ya se había establecido el camino a seguir. "Me extraña que se vuelva a insistir en paralelo a esta reclamación, escasamente cuatro semanas después de que se produjera", ha dicho la alcaldesa a preguntas de la prensa, a lo que ha añadido: "Me hace dudar de que lo que se está buscando sea ayudar a mejorar la gestión de Urbanismo o que se está presionando para buscar soluciones que no están en nuestras manos". La alcaldesa ha sostenido que la ampliación de personal en un organismo como Urbanismo no es algo que pueda improvisarse, igual que tampoco lo es una reorganización de los recursos humanos.