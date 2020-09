Los alcaldes 'rebeldes' reclaman a Hacienda participar de los fondos europeos

Los denominados alcaldes rebeldes de trece partidos diferentes, incluido el regidor de Córdoba, José María Bellido, que se opusieron al decreto del Gobierno tumbado en el Congreso, han reclamado a Hacienda que en su nueva propuesta incluya la participación como beneficiarias del Fondo de Recuperación aprobado en la Unión Europea. En un comunicado conjunto, los alcaldes de una treintena de ciudades, entre las que destacan Madrid, Valencia, Zaragoza, Alicante o Málaga, solicitan que la participación de los municipios en esos fondos europeos sea al menos del 14,16%, porcentaje del gasto local respecto del gasto público total.

Además de estos fondos europeos, piden que se negocie un nuevo decreto que recupere el fondo incondicional de 5.000 millones de euros para todos los ayuntamientos, con independencia de si tienen o no remanentes, y otro específico de 1.000 millones para transporte municipal. "Sería un despropósito intolerable que el Ministerio de Hacienda dejase a los vecinos de los municipios del Estado español sin esas ayudas por un absurdo ánimo de revanchismo ante la no convalidación del real decreto", lamentan. Subrayan que la propuesta inicial de Hacienda no era justa ni solidaria, perjudicaba gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y creaba una inaceptable situación de agravio entre unos y otros.

A su juicio, el nuevo decreto debe eliminar también la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad al menos no solo para este año, 2020, sino también en 2021, algo no incluido en la última propuesta. "Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-covid que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía", alertan.

En rueda de prensa, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha denunciado que el borrador en el que trabaja el Ministerio de Hacienda es "indefendible" porque ofrece todavía menos que el real decreto que fue tumbado este mes en el Congreso de los Diputados. No sería "deseable", ha añadido Azcón, que el Ejecutivo volviera a llevar al Congreso un real decreto sin contar con el apoyo de los alcaldes y se volviera a "estrellar" por segunda vez. "Los alcaldes nos estamos desgañitando pidiendo diálogo", ha insistido Azcón, que ha confirmado que mañana habrá una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar la nueva propuesta de Hacienda.