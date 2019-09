El alcalde lamenta que la falta de Gobierno central afecte a la financiación y a las inversiones

El alcalde, José María Bellido, ha asegurado esta mañana durante su visita a las obras de la ronda Norte, que acaban de empezar, que el Ayuntamiento de Córdoba se está viendo afectado por la falta de Gobierno central, hecho que lamenta. Bellido ha aseverado que esa "interinidad" afecta "a la financiación local, ya que si no hay Gobierno, no hay presupuestos, y si no hay presupuestos, la financiación local se congela".

Por ello, el primer edil considera que "Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es formar gobierno, que para eso le votaron". A juicio del alcalde, "estamos inmersos en una batalla" por ver "quién se lleva los votos en las próximas elecciones anteponiendo los intereses partidistas a los de todos".

Uno de los proyectos "paralizados por la situación de interinidad del gobierno", es, según Bellido, el de las dos comisarías, la de Poniente y Fuensanta. "Me consta la buena disposición y el gran clima de trabajo con la Subdelegación, pero no está en sus manos poder resolver que mientras no haya Gobierno no se pueden culminar los procesos de cesión de suelo para que empiecen las obras", ha manifestado. Bellido espera que "cuanto antes" haya una solución "porque ni se puede tener parada la financiación local ni las inversiones por la situación de interinidad del Gobierno".

Los suelos de las dos comisarías fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ministerio del Interior pero falta que culmine el traspaso con la aceptación de los terrenos. También hace falta que se liciten las obras.