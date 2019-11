El alcalde de Córdoba intentará recuperar el consenso contra la violencia de género en el Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que intentará recuperar el año que viene el consenso necesario para llevar al pleno de noviembre una declaración institucional contra la violencia de género, que en la sesión celebrada ayer no fue posible por la negativa de Vox a sumarse. El alcalde asegura que le "apena" lo sucedido ayer en el pleno pero garantiza que su grupo seguirá "donde hemos estado siempre", ya que "hay cosas que están por encima de mayorías o minorías políticas". Por ello, se compromete a "defender a las víctimas de violencia de género e intentaré recuperar el año que viene ese consenso" que había y que se rompió ayer.

Por primera vez en doce años la propuesta que presenta la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres no se convirtió en declaración institucional. El grupo municipal Vox no se sumó a la misma al considerar que también hay que combatir otros tipos de violencia y no solo la dirigida a la mujer. Tampoco votó a favor de la moción que fue aprobada por el resto de los grupos en el pleno. La declaración institucional se realiza con motivo de la conmemoración el día 25 de noviembre de la jornada contra la violencia de género, instaurada por la ONU hace veinte años.