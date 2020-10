El alcalde considera que los presupuestos estatales son los "peores" que recuerda

"No sé que hemos hecho para merecer este trato". Así se ha manifestado este jueves el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en referencia al proyecto de Presupuestos Generales de Estado presentado el miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. Bellido anima a todos los representantes políticos de Córdoba, y a los grupos en general, a que "trabajen para que este presupuesto no se apruebe así", ya que "es el peor que yo recuerdo, y mira que ha habido presupuestos malos, incluso del PP, pero como este, ninguno".

"Ridículos" e "impresentables" han sido los calificativos que el alcalde ha utilizado para describir estas cuentas, que rechaza. Para apoyar su tesis compara cifras concretas destinadas a la capital. Así, Bellido asegura que mientras que en los últimos presupuestos del PP, los del 2018, había casi 22 millones para inversiones en la ciudad, en estos solo aparecen 2,9 millones, entre los 2,6 de la biblioteca, los 100.000 euros del Museo Arqueológico, los otros 100.000 para el tramo de variante Oeste que falta, partida que considera "testimonial" frente a los 2 millones que tuvo en el 2018, y los otros 100.000 para la salida de la autovía A-4.

A esto se une que se "abandonan proyectos que tenían previstas cuantías y que hoy desaparecen". En este sentido, recuerda que ya no están los 2,5 millones de euros consolidados en las cuentas para inversiones en Córdoba desde el 2012; no aparece la construcción de las dos comisarías, "que postergan a años posteriores cuando en el 2018 había 600.000 euros"; y "no hay inversión prevista en el aeropuerto".

A su juicio, la variante Oeste "es clave para el desarrollo estratégico de la ciudad", por lo que se compromete a "pelear para que en los presupuestos de la Junta aparezca". Importante también para Córdoba son las dos comisarías, para las que Urbanismo cedió el suelo en el anterior mandato. El alcalde echa en falta además la estación del cercanías en la avenida de la Igualdad y confía en que esté recogida en las partidas genéricas. A su juicio, "lo de las comisarías empieza a ser una tomadura de pelo, han estado dando excusas pero la ejecución está más que en el aire porque no se ve intención real del Gobierno ni en los presupuestos".

A su juicio, "no es de recibo que el Ayuntamiento de Córdoba todavía no haya recibido un euro para poder atender la situación" de crisis sanitaria y que las cifras que recogen estos presupuestos "sean escandalosas y ridículas para la ciudad".