El alcalde asegura que si el hotel de Mercer no se adapta a la normativa, hay que denegar la licencia

El alcalde, José María Bellido, ha dejado claro esta mañana que "si un proyecto se adapta al PGOU y a la normativa urbanística, alfombra roja y agilidad administrativa, pero si no, no podemos hacer otra cosa" que la denegación del permiso para llevarlo a cabo. De esa manera se ha referido a la denegación de la licencia que se producirá mañana, dentro de la comisión municipal que se celebra en la Gerencia de Urbanismo, al hotel de cinco estrellas que la empresa Mercer quería habilitar en el palacete de los Burgos, un edificio del siglo XIX situado junto a la plaza de Jerónimo Páez.

Bellido ha garantizado que su equipo de gobierno quiere más hoteles pero "deberán adaptarse a la normativa". El alcalde asegura que el principio que mantiene desde que empezó el mandato es el de garantizar la "seguridad jurídica, agilidad administrativa y colaboración público-privada". En ese sentido, aclara que el primer aspecto significa que "los proyectos se deben medir en torno a la normativa urbanística" y "quien quiera venir a Córdoba va a tener la certeza de que eso es lo único que se va a mirar". El primer edil asevera que "a quien quiera venir le vamos a garantizar la agilidad administrativa", pero precisa que eso no quiere decir que "a todo hay que decir sí". En este sentido, recuerda que las licencias "son actos reglados y si no cumplen la normativa, se dice que no".

A su juicio, "lo que hay que cambiar es el tema de lo veo o no lo veo", ya que "los proyectos no se pueden valorar en función de un criterio que vaya más allá del urbanístico", sino de "un modelo de ciudad y el único que tenemos es el que acordamos en el PGOU".

Bellido explica que ayer mantuvo una reunión con el inversor que ha adquirido la planta cordobesa de Polímeros, destinando 12 millones, y ve en esa apuesta que "la gente está recuperando la confianza en la seguridad jurídica y agilidad administrativa", por lo que se muestra seguro de que "vendrán más inversiones de ese estilo".