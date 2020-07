El alcalde asegura que Urbanismo dirá antes de fin de año si el auditorio de Miraflores es viable

El alcalde, José María Bellido, ha garantizado que antes de final de año Urbanismo dirá si el proyecto planteado por Riff Produciones en la parcela destinada a centro de congresos en Miraflores, donde quiere llevar a cabo un auditorio con hotel y aparcamiento, es viable o no. El alcalde ha advertido que los promotores deben cumplir con las normas que marca la innovación de PGOU que ya se realizó en la década pasada para buscar encaje en la parcela al Palacio del Sur que diseñó Rem Koolhaas. Bellido se ha comprometido a "trabajar para estudiar la viabilidad y para sacar adelante la propuesta", dando una respuesta "rápida" para que sea "una realidad".

Bellido reconoce que, desde el punto de vista de la oportunidad política, acoge la propuesta "con satisfacción" porque "en época de crisis se demuestra que Córdoba sigue siendo atractiva para los inversores". En este sentido, considera que la inversión de 40 millones, que es la prevista, generará "oportunidades de empleo". A esto se une "la buena noticia" de querer dar vida a "una parcela que parece estar maldita", así como "la apuesta cultural, creativa, que entronca en el turismo" que implica "ganar un espacio tanto para la celebración de congresos como de espectáculos culturales y de ocio".

En principio el proyecto no necesitaría una innovación de PGOU. El alcalde recuerda que ya hubo una innovación que se realizó después del concurso de ideas convocado para construir un centro de congresos en Miraflores. Con esa innovación, añade, "se adaptó el PGOU al proyecto de Koolhaas". Por ello, señala, ya "hay hecho un traje a medida" y "quien quiera desarrollar ese suelo tiene que adaptarse al plan y no al revés". "No podemos entrar en otra innovación porque los plazos se nos van a años", ha manifestado el alcalde. Bellido ha insistido en que tanto Riff como cualquier otra empresa que quiera participar en el concurso que hay que convocar para la cesión del solar, "deben tener claro que deben respetar escrupulosamente lo que marca el PGOU", porque si no, "es inviable".