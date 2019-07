Alba Doblas: "A los únicos que queda por bajar el impuesto es a los ricos"

La concejala del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba Alba Doblas ha afirmado en la mañana de este martes que "a los únicos que queda por bajar el impuesto es a los ricos, a quienes no quieren contribuir con nada del beneficio que sacan de esta ciudad", en referencia al anuncio de un recorte masivo de impuestos realizado por el nuevo gobierno local.

De este modo, la ex concejala de Hacienda ha advertido de que "esto no es un ahorro para los 328.000 habitantes de Córdoba", abundando en que "si es bajada se produce, va a tener importantes consecuencias en el medio ambiente y en la población".

En su opinión, "las rupturas del equilibrio solo pueden perjudicar a los servicios públicos y, por tanto, a quienes masivamente hacen uso de ellos porque no tienen otro remedio, quienes no van a ver mejorado, precisamente, su recibo".

Doblas ha hecho hincapié en que "vamos a seguir vigilando que esa bajada de impuestos no recaiga en quienes no lo necesitan, sino que se siga la línea de la progresividad y de la capacidad económica, porque nosotros no creemos en las bajadas masivas de impuestos".

La concejala ha recordado que "todas las medidas que estableció el gobierno anterior parten del equilibrio entre lo que era necesario para el mantenimiento del servicio publico, la sostenibildad ambiental y la capacidad económica de la población".

En este sentido, ha añadido que "vamos a estar muy vigilantes para que no vuelva a ocurrir como en Andalucía", donde, según ha detallado, "esa pérdida que supone que las grandes fortunas no paguen un solo euro por heredarse ha sido costeada por la subida del precio de otros servicios públicos como las guarderías".