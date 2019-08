Al-Zahara cree que la nueva iluminación navideña del Centro "no debe obviar otras zonas de la ciudad"

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, ante el anuncio del Ayuntamiento de instalar una iluminación navideña especial con espectáculo en el Centro en la próxima Navidad, ha manifestado que “no se pueden ni se deben obviar otras zonas de nuestra ciudad, ya que creemos que tienen el mismo derecho a tener iluminación especial durante la celebración de estas fechas”.

El escrito asegura que es “indudable que la iluminación en la zona Centro debe ser protagonista”, pero ello no significa que “prevalezca de manera que anule la capacidad del Ayuntamiento para que otras zonas con el mismo derecho (periferia y barrios populares) queden anuladas ante el hecho de que se quiera potenciar una zona comercial exclusivamente. Sería a todas luces una desventaja demasiado fuerte para que los comercios tradicionales de barrio puedan competir en estas fechas”.

Más aún, y “no solo desde el punto de vista comercial”, la directiva de Al-Zahara cree que también “parece injusto potenciar una zona exclusivamente” desde el punto de vista “vecinal y ciudadano”, ya que “todas las zonas de la ciudad merecen una iluminación navideña para que los barrios y la periferia no se sientan discriminados”.

Ante esta situación “solicitamos al Ayuntamiento que se realice un programa global de alumbrado navideño y que sea participado y consensuado con el movimiento vecinal, con todos los centros comerciales abiertos, Comercio Córdoba, etcétera”.

NO SOLO ‘MIGAJAS’

Además, la Junta directiva que preside Antonio Toledano, insiste en que “es primordial que el presupuesto del Ayuntamiento para la iluminación navideña sea equitativo y justo, y no recaigan, migajas en zonas que no se consideren Centro y comerciales”. Por otro lado, “si la iluminación en zonas comerciales se pretende que sea una reactivación del comercio, no sería descabellado buscar fórmulas para que el empresariado sea coparticipe de este gasto económico y pueda participar en financiar esta iluminación especial”.

En cuanto al espectáculo de luz y sonido que el Ayuntamiento pretende realizar en El Centro, “esta Junta Directiva considera que sería un atractivo para la ciudad, pero que en ningún caso debe condicionar el presupuesto para que la iluminación navideña llegue a todas las zonas de la ciudad”, e insiste en que “en todo caso, sería una buena fórmula la de participar este gasto entre el Ayuntamiento y el comercio del Centro, ya que serían sin duda, los grandes beneficiados de él”.