Al-Zahara cree «ilegal» permitir actos religiosos o políticos en los centros cívicos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El problema aquí es la hipocresía con este tema: que se venga permitiendo la ilegalidad de consentir el uso de los Centros Cívicos a Ganemos, partido político aliado de la actual corporación municipal, ...con la estrafalaria excusa de que actúan allí como agrupación de ciudadanos (como si Ganemos no fuera Ganemos cuando va a un Centro Cívico... que tiene guasa...y que cuando se pide el uso de otros que no son los socios de la Corporación se les niegue... cuando con el mismo criterio se puede decir perfectamente que una Cofradía es una agrupación de ciudadanos... ¿o no...?.