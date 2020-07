Aislarse para cortar el virus

Para cortar la transmisión del segundo brote de coronavirus, detectado en la última semana en Córdoba, entre asistentes a una fiesta celebrada en una discoteca, está haciendo falta que profesionales de la sanidad estén soportando jornadas de trabajo maratonianas. Algunos de estos efectivos han retrasado sus vacaciones y otros se han ofrecido voluntarios, para ayudar a que pudieran conocerse en el menor tiempo posible los resultados de las más de 1.700 PCR que se han hecho hasta el momento en la capital, para conocer los 83 casos positivos que por ahora arroja este brote y poner en aislamiento domiciliario a esas personas y a los contactos que las autoridades sanitarias contemplen después de rastrear sus movimientos.

En relación con este segundo brote de coronavirus, más de 670 personas se encuentran recluidas actualmente en sus domicilios, en una habitación al margen del resto de convivientes de esea vivienda, y tendrán que estar así durante 14 días.

«Cumplir un aislamiento de 14 días no es un consejo. Deben entender que es una obligación para evitar más contagios. El BOJA del 14 de julio recoge expresamente que «las personas que sean consideradas caso sospechoso o probable de infección por el virus SARS-CoV-2, por tener infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico o radiológico compatible con covid-19, o que se encuentren pendientes de los resultados de pruebas diagnósticas por este motivo; las que sean consideradas como caso confirmado con infección activa y las consideradas contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confirmado, deberán seguir las condiciones de aislamiento o cuarentena que les sean indicadas desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, no pudiendo abandonar su domicilio o lugar de aislamiento o cuarentena en ningún caso, salvo autorización expresa del servicio sanitario por causas debidamente justificadas», explica Jorge Padilla, enfermero del Servicio de Epidemiología de la Delegación de Salud de Córdoba y rastreador de casos. Este enfermero precisa que, en el caso de que se confirmara que las personas no cumplen con la cuarentena, incluso las autoridades podrían activar la vía judicial.

Padilla recuerda que, tanto los que hayan dado positivo en las pruebas como los negativos o que no conocen los resultados, deben guardar aislamiento, pues algunas personas que, al principio dan negativo, en los 14 días posteriores pueden presentar síntomas y dar positivo, de ahí la importancia de controlar su evolución. «Algunas de las personas que han dado positivo en relación con este segundo brote estuvieron, sin saberlo porque no presentaron síntomas hasta días después y aún no se habían hecho la prueba, contactando con otras personas después del 10 de julio. Por eso, hemos tenido que analizar contactos de esos subfocos y de ahí la importancia de que estas personas, tanto las que acudieron a la discoteca, como las que estuvieron en otros lugares relacionados con asistentes a la fiesta nocturna, que guarden aislamiento y que no salgan ni contacten con nadie más porque podrían seguir contagiando», resalta.

Trabajo multiplicado

«Cada vez que hay un positivo se analizan todos sus contactos y los llamamos, guardando la privacidad. Pedimos a padres e hijos que ayuden a las autoridades sanitarias a atajar la expansión del virus, porque los efectos pueden ser terribles para la sanidad y la economía. Profesionales de la sanidad hemos estado desde el jueves trabajando día y noche para hacer 1.700 pruebas PCR, una media de más de 400 al día, cuando antes se hacían una media de 30 o 40 diarias al máximo. Era nuestro deber con la sociedad y ahora es la sociedad la que debe cumplir y cumplir correctamente el aislamiento», añade.

En este trabajo contrarreloj han jugado un papel destacado la dirección del distrito Córdoba-Guadalquivir y su Servicio de Epidemiología, con apoyo del cuerpo de veterinarios y farmacéuticos; el hospital Reina Sofía (destacando el enorme esfuerzo del servicio de Microbiología para dar los resultados de las PCR en un tiempo récord y también Medicina preventiva y Prevención de Riesgos); el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); médicos y enfermeras de centros de salud; efectivos de Salud Responde, entre otros.