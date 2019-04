Aire Limpio afirma que la Junta revisará la autorización ambiental a Cosmos

La Plataforma Córdoba Aire Limpio ha anunciado este martes que, en respuesta a sus "numerosos escritos de denuncia presentados en la Delegación de Medio Ambiente" de la Junta de Andalucía en Córdoba, ésta "ha acordado el inicio del expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de las instalaciones" de Cementos Cosmos en la capital cordobesa.

Según ha informado Aire Limpio en un comunicado, la Junta ha reaccionado así ante los citados escritos de denuncia "relativos a incidentes de contaminación, molestias a los vecinos de la zona por emisiones acústicas de Cementos Cosmos, y a las estaciones de vigilancia y control de la calidad del aire" en Córdoba.

Ahora, con la revisión de la AAI de la citada cementera, se pretende por la Junta "un doble objetivo", siendo el primero, "exigirle la instalación de una estación de medida situada en un emplazamiento adecuado, de forma que pueda detectar las ocurrencias procedentes de sus instalaciones y evalúe la incidencia de las mismas en la calidad del aire de la ciudad", y "esta estación de medida fija formará parte de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía".

En este sentido, en el escrito remitido a Aire Limpio por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, "reconoce que la situación de las instalaciones de la cementera en un entorno urbano, próximas a zonas residenciales, y el empleo en las mismas de residuos como combustible alternativo, ha suscitado un profundo malestar en la ciudadanía, por su relación con la incidencia en la calidad del aire y en la salud de la población circundante".

El segundo objetivo que pretende la revisión de la AAI de Cosmos es "evaluar la posibilidad de establecer en la Autorización Ambiental Integrada un Plan de Seguimiento y Control de las Emisiones de Ruidos generados" en la cementera, "previa evaluación detallada por la empresa de los principales focos de emisión de ruidos y la posibilidad de adaptación de medida correctoras para minimizar la incidencia acústica de las instalaciones".

En este sentido, "de los informes emitidos por la Junta de Andalucía se ha detectado para el periodo nocturno, que no es posible declarar la conformidad, según los términos de la legislación vigente para las áreas acústicas correspondientes a zonas residenciales, por lo que, en atención al principio de precaución y cautela, se considera necesario, entre otras medida, instar a la empresa a que lleve a cabo un plan de seguimiento y control de sus emisiones de ruidos, de manera que minimicen las mismas en las condiciones más desfavorables de funcionamiento de la fábrica", informa Europa Press.

Por todo ello, y así se lo ha comunicado a Aire Limpio, la Junta "ha adoptado el acuerdo de iniciar de oficio un expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada, imponiendo a la empresa la obligación de instalar y mantener una estación de medida, cuya ubicación y configuración deberá ser aprobada por la Consejería y, hasta su puesta en marcha, imponer a la empresa la obligación de realizar un seguimiento de la calidad del aire en el entorno de la fábrica y, en segundo lugar, evaluar la posibilidad de establecimiento del referido Plan de Seguimiento y Control de las Emisiones de Ruido generadas".

A juicio de Aire Limpio, "este logro es consecuencia de la presión" que ha venido ejerciendo y por el "sistemático seguimiento" que se está haciendo a la cementera en estos temas, "algo que deberían realizar las Administraciones y que, desgraciadamente, no hacen". No obstante, esta plataforma ha avisado que no bajará la guardia y seguirá "manteniendo una actitud activa y reivindicativa".