Todo listo para incorporar al calendario de vacunas la tetravalente de la meningitis

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha indicado esta mañana que ya está todo preparado para la incorporación de la vacuna tetravalente de la meningitis al calendario de vacunas del sistema púbico y la del neumococo al grupo de mayores de 65 años, porque es una vacuna que mantiene la inmunidad para el resto de la vida y “pensamos meter a todos los mayores de 65 años”. Asegura Aguirre que se trata de un avance cuantitativo y cualitativo muy importantes, porque “tiene un coste bastante importante de cara a la campaña de vacunación”.

Asimismo, dijo el consejero que el grupo de salud pública andaluz está barajando la posibilidad de, en corto espacio de tiempo, incorporar para el año 2020 la vacuna de la meningitis tipo B. “Pero era muy importante la incorporación de la tetravalente porque estamos viendo muchas meningitis ahora que no son C, sino de otro tipo que la cubre la tetravalente. La tipo B no es tan perentorio cubrirla, tiene un coste mucho mayor y habrá que ir adecuándola poquito a poquito”. Esa es nuestra postura y será un paso cualitativo muy importante.

PAPERAS EN MEDICINA

El consejero se ha referido también al brote de paperas detectado en la Facultad de Ciencias de la Salud, sobre lo que ha dicho que la vacuna recibida en su momento por los jóvenes ahora afectados, falló en parte, porque la vacuna “había dado resultado pero no había generado la suficiente inmunidad para protegerlos al 100% de las paperas”. Ha explicado Jesús Aguirre que en una franja de edad muy concreta se ha detectado un brote “con poca virulencia” pero que lógicamente “hubo un pequeño fallos a principios de los años 90 que no fue completa y se ha recomendado una segunda vacunación de triple vírica”. Asegura el consejero que “hay suficiente estocaje de esta vacuna y vamos a hacer una campaña en todas las provincia, pero muy focalizado a todos los estudiantes de medicina y enfermería, sobre todo para poder evitar un posible contagio a pacientes encamados”. El lunes empezará la campaña para concienciar a los estudiantes de que se vacunen de la segunda vacuna.

INFRAESTRUCTURAS

En otro orden de cosas, el consejero ha hablado de los equipos que están revisando las necesidades reales de los servicios sanitarios, sobre lo que ha dicho que “el arquetipo ya está hecho. Es decir, quién los van a formar ya se sabe. Yo calculo que en 20 días o un mes se podrá presentar y será personal de mucha categoría profesional, algunos vinculados a la arquitectura, porque estamos hablando de infraestructuras. Nos a va a dar credibilidad. Yo no puedo tomar decisiones en infraestructuras, que son muy caras, no solo construirla, sino por el mantenimiento” y aseguró que en la Consejería “queremos que cualquier ladrillo que se ponga venga con el respaldo de que es eficiente e intentar despolitizar esa toma de decisiones”.