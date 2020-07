Aguilar califica de "falsedad" el plan de Moreno Bonilla para la activación del empleo

La parlamentaria andaluza, Rosa Aguilar ha criticado duramente hoy en Córdoba el llamado Plan ‘Aire’, la iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo puesto en marcha por el gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla y que pretende ayudar a los ayuntamientos andaluces a paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria del covid-19.

Aguilar, que ha estado acompañada por el secretario de organización de Juventudes Socialistas de Andalucía, Álvaro Espina y el secretario general de Juventudes Socialistas de Córdoba, José Manuel Reifs, ha señalado que “el gobierno de las derechas está vendiendo este plan como si fuese un plan nuevo” cuando en realidad es “una total falsedad” porque forma parte “de los planes que tenían que haber sacado el gobierno en 2019 y que no lo hizo”, como, en su opinión, demuestra el hecho de que los llamados Planes de Empleo de Iniciativas de Cooperación Local están en información desde diciembre del pasado año, “durmiendo el sueño de los justos”.

Para la parlamentaria andaluza lo que ha hecho el gobierno andaluz es “poner un nombre nuevo” a una iniciativa que no se ejecutó en 2019 “para darle publicidad y hacer propaganda” y no para “poner más recursos en una situación de extraordinaria dificultad”, puesto que “hay muchas personas que lo están pasando mal” y que “se encuentran con un anuncio que no les va a dar respuesta a sus problemas”.

Junto a ello Rosa Aguilar ha criticado los recortes presupuestarios para la inserción y reactivación laboral respecto de 2018. En este sentido señala que en Córdoba el Plan ‘Aire’ “le da un varapalo total a los pueblos de nuestra provincia y un zarpazo a la propia ciudad” al reducir en más de 12 millones de euros esta cantidad, lo que supone un 47,64%.

A la capital, señala, “le han quitado 1,7 millones de euros”, un 26,18%”, mientras que la situación en la provincia es para ella “escandalosa”, con recortes que en localidades como Belalcázar o Lucena superan el 61 y el 72%, respectivamente.

Por su parte, el secretario de organización de Juventudes Socialistas de Andalucía, Álvaro Espina, ha puesto de manifiesto que el plan ‘Aire’ perfectamente podría denominarse ‘Humo’. “Ha tenido que llegar una pandemia mundial para que el presidente andaluz ponga en marcha” un plan de empleo “que llega tarde y mal”. Denuncia, además, que los jóvenes de entre 18 y 29 años contaran con 38,5 millones de euros menos para su inserción laboral.

Mientras el secretario general de Juventudes Socialistas de Córdoba , José Manuel Reifs, señalaba que “el gobierno andaluz castiga a los jóvenes” en un momento especialmente delicado.