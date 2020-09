La Agrupación de Hermandades y Cofradías celebra hoy elecciones

Los hermanos mayores de las hermandades y cofradías cordobesas están llamados hoy a las 20.30 horas en el salón de actos del Obispado a elegir nuevo presidente del máximo ente cofrade.

Tan solo una candidatura concurre a estas elecciones, se trata de Olga Caballero Marín, hasta hoy vicepresidenta primera. En los últimos días la candidata presentó a los hermanos mayores su programa electoral, que abarca distintos puntos, unos de carácter continuista y otros más novedosos.

La candidata, además de incidir en factores importantes como la formación, la obra social, las relaciones institucionales, así como prestar especial atención a los jóvenes cofrades, se ha propuesto varios retos, uno de ellos, la negociación de la subvención de las cofradías.

En este sentido, el convenio anual con el Ayuntamiento «debe recoger nuevas situaciones como las vividas en este año como consecuencia de la epidemia, ya que entendemos que debe recogerse el ingreso de la subvención en todos los casos».

Aunque no es un proyecto nuevo, la candidata seguirá en el empeño de dotar a la Agrupación de una nueva sede para que «cumpla con todas las necesidades del día a día, ya que el edificio actual no cumple con los requerimientos para el trabajo diario de las distintas vocalías, reuniones, archivo, etcétera. Unas dependencias que no solo sean utilizadas por la Agrupación, sino también por las hermandades como complemento a sus casas de hermandad». Para tal fin se mantendrán negociaciones con el Ayuntamiento de Córdoba y diversos patrocinadores para dotar a la Agrupación y a sus hermandades de un recinto acorde a sus necesidades.

Paralelamente, el nuevo equipo de gobierno estudiará la viabilidad del proyecto del centro de interpretación de las cofradías, contemplado «como un espacio dinámico de difusión de la fe y la cultura popular». A la vez, podría contemplarse un espacio expositivo al servicio de las hermandades, donde celebrar muestras de carácter temporal que permitan difundir el patrimonio de las cofradías.

Como novedad se ha creado una asesoría jurídica que actuará «siempre que sea requerida y solicitada por una o varias hermandades la intervención de la vocalía jurídica en aspectos de carácter jurídico que puedan afectar a las hermandades». Todo ello sin olvidar el «estudio y preparación de una propuesta de estatutos para su aprobación por la asamblea de hermanos mayores».



Una única candidata

Olga Caballero cuenta con un equipo formado por Rafael Roldán Sánchez como vicepresidente de penitencia; Manuel Luque Martínez como vicepresidente de gloria; Juan González Castro como secretario, Manuel Cuenca Sánchez como vicesecretario; y Francisco Almoguera como tesorero. En lo que respecta a las vocalías, Manuel Ramírez estaría en presidencia; José Manuel Delgado Arrabal, en estación de penitencia; Gregorio del Rey, en espiritualidad; Pilar Rojas en formación; Lisandro Romero, en juventud; Francisco Javier Barbero, en caridad; Manuel Murillo, en relaciones institucionales; Mario Jiménez, en protocolo y promoción; Sarai Herrera, en el apartado de arte; Manuel Jiménez y Félix Pelayo, como adjuntos a la vocalía de penitencia; mientras que Rafael de la Rosa irá adjunto a la vocalía de relaciones institucionales. Finalmente, la candidatura estrena un nuevo puesto de asesor jurídico, que estará ocupado por el actual hermano mayor de la Cena, Manuel Bonilla.

La candidata, de ser esta noche elegida en la asamblea de hermanos mayores, será la primera presidenta de la historia de la Agrupación de Cofradías de la ciudad, una institución que se fundó hace poco más de 75 años y que siempre ha estado presidida por hombres.