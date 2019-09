Los agricultores dicen que trabajan «a pérdidas»

Los agricultores y ganaderos NO pueden seguir así en las décadas que vienen. Tener una visión muy corta (de año en año) NO es la correcta. Eso lo practican los políticos, pensando solo en el tiempo de sus mandatos. Tales productores dependientes de la climatología deben reaccionar sobre los cambios que se aproximan en nuestro sector geográfico. NEGAR tal realidad les costará más cara que si se ponen a prever lo que será dentro de varias décadas. Es que las infraestructuras que "retienen" el agua son suficientes ?? Si NO es el caso hay que actuar ya y NO dejarlo pata cuando el asunto sea peor. Por supuesto que eso tendrá un coste y que debemos pagar entre todos. Plazca o NO. También hay que rectificar con lo que se produce y trabajar con lo que realmente supone una adaptación (es una ley natural) completa NO solo a nuestras necesidades (de demanda local y exterior) sino a las climáticas.