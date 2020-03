Los afectados por la estafa de Fórum reciben el 23,5% después de 14 años

En el 2006 ya dijeron que recuperaríamos en torno al 30% de lo invertido y se está cumpliendo a rajatabla», asegura Juan Díaz, uno de los cordobeses que fueron estafados por Fórum Filatélico. En estos días, el caso es noticia porque se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma el engaño piramidal que afectó a 288.932 pequeños ahorradores, a los que esta sociedad adeuda 3.333 millones de euros. De estos, se estima que 3.775 son cordobeses que depositaron 31,7 millones de euros (una media de 8.401 euros).

Además de esta resolución judicial, el año ha comenzado con una noticia positiva para los acreedores. Hace solo unos días, la administración concursal de Fórum Filatélico ha anunciado que ha comenzado a abonar un 3% de lo adeudado y que confía en que todos los inversores reciban sus cantidades correspondientes en marzo. Este porcentaje se suma al 10% que percibieron en el 2009 y al 10,5% que les fue devuelto en el año 2014 (670 millones de euros hasta ese momento).

Así, 14 años después de que en mayo del 2006 el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procediera a la ocupación de los establecimientos de la sociedad (en aquel momento también se intervino Afinsa), han obtenido solo el 23,5% de lo que perdieron.

Un mes más tarde, se declaró el concurso de acreedores necesario de Fórum Filatélico. Entre otros procesados, su expresidente, Francisco Briones, ha sido condenado por el Supremo a 11 años y 10 meses de cárcel, y a multas que rozan los 50 millones de euros por blanqueo y estafa agravada, en concurso con insolvencia punible y falseamiento de las cuentas. El cometido por esta empresa ha sido calificado por la Justicia como el mayor fraude de la historia de España y consistía, en líneas muy generales, en la captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica en los que se ofrecían rentabilidades más altas que las de los bancos. La sociedad mantenía que los intereses se generaban con la revalorización de los sellos, pero los abonaba con las aportaciones de otros clientes. Distintas voces alertaron a lo largo de años de la sobrevaloración de estos sellos.

La estafa tiene tales dimensiones que los perjudicados reciben información a través de la página web administracionconcursalforum.com, donde se les recomienda que realicen sus consultas a través del correo electrónico, «ya que nuestra centralita tiene muy reducida su capacidad de llamada», un dato que ha podido constatar este periódico. Al haber pasado tanto tiempo desde que se inició, los administradores concursales informan de que a lo largo de todo el proceso han tramitado 7.848 expedientes de defunciones de afectados.

En este sentido, el presidente de la Plataforma de Afectados Fórum Córdoba, Antonio Cruz, afirma que «mucha gente ha muerto con una desesperanza total, entre ellos, mi padre, con cantidades bastante considerables. Ha fallecido mucha gente de la junta directiva de la asociación. Toda una vida de ahorro se fue de la noche a la mañana», lamenta.

«DENIGRADOS» / Antonio Cruz recuerda que la empresa funcionó desde finales de los años 70 con distintos gobiernos al frente del país, que fue ampliamente reconocida con galardones y que patrocinaba eventos deportivos a nivel nacional. En cuanto a la intervención de esta firma, apunta a que se actuó «porque se dijo que no cumplía los requisitos para ser financiera, pero cuando los clientes reclamaron por haber pagado el 21% del IVA, se dijo que era mercantil y no financiera. Si hubiera sido financiera, el Estado hubiera tenido la obligación de velar por ella y devolver el 21%, por esto cambiaron de criterio».

La plataforma cordobesa llegó a aglutinar a 1.200 afectados, pero en estos momentos su actividad es muy escasa. «Intentamos colaborar dentro de lo poco que hay. Cuando hay pagos, recibo un aluvión de llamadas», explica Antonio Cruz, que aclara que la mayoría de las consultas son relativas a las cuentas bancarias donde los perjudicados tienen que recibir su dinero.

Este perjudicado critica que «se puso solución a las cláusulas suelo y a las preferentes, pero esta estafa es la mayor que ha habido en el país y la ha sufrido totalmente el afectado, nadie ha puesto solución». En cuanto a las cantidades que están percibiendo, señala que el de marzo, «posiblemente, sea el último pago, si hay será ya poca cosa».

Al igual que otros afectados, subraya que «no hemos tenido ayudas de ningún tipo por parte de las administraciones» y también que «hemos sido denigrados», ya que se llegó a decir que «éramos una especie de aprovechados, usureros. Este ha sido el apoyo de las administraciones públicas». De este modo, recuerda que desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se indicó incluso «que lo teníamos merecido».

SUICIDIOS / En esta misma línea, Juan Díaz admite que se siente «muy mal, muy decepcionado con nuestros dirigentes», aludiendo a la «pasividad de las autoridades y cómo se cubrián unos a otros. Ha habido suicidos, mucho daño. Los políticos se han encargado de decirle a todo el mundo que éramos unos canallas», destaca.

Díaz aclara que el pago que se realizará este mes se ha debido a una situación extraordinaria y que los administradores han tenido que solicitar un permiso especial al juez (el mínimo que se puede abonar es el 5%, según precisa) «para evitar que la cuenta se desfonde», porque «el banco les avisó de que empezaría a cargar una comisión de unos 500.000 euros al año», una cuantía muy elevada, porque también «es una barbaridad lo que nos robaron», denuncia.

La administración concursal ha subrayado que este último pago «ha sido posible por los fondos generados en la liquidación de las diferentes partidas del balance: inmuebles, obras de arte, sellos y participaciones financieras. Además de la gestión diaria de la sociedad: alquileres y rendimientos financieros de los fondos disponibles».

Juan Díaz opina que «todo esto se vende muy barato y vamos a recuperar muy poco».

el concurso, más eficaz / El abogado cordobés José Rebollo, que tiene experiencia como administrador concursal, afirma sobre la situación de estos afectados que «en un caso como el de Fórum, se comprende que estén verdaderamente decepcionados, por lo poquísimo que sé. Ha habido vía Penal, pero ha resultado mucho más eficaz para el cobro la concursal. La vía Penal no está preparada», precisa. En este sentido, entiende que «el concuro es el mejor medio de los que se han pensado para situaciones de insolvencia y poder distribuir entre los acreedores lo que resulte», aunque «muchas veces la empresa está en una situación pésima, con muchas cargas hipotecarias y embargos, y no es posible». Así las cosas, recuerda que, pese a que la sentencia del Supremo impone multas millonarias a los condenados por esta estafa, «si no se pagan, no se cobran», y solo se traducirían en un aumento de la condena a prisión.