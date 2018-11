Afectadas piden que se aplique ya el protocolo para retirar el Essure

La plataforma asociada Libre de Essure, impulsada por afectadas por este dispositivo anticonceptivo de Córdoba pero que ya tiene ámbito nacional, quiere que el Ministerio de Sanidad inste a ginecólogos y médicos de atención primaria a que hagan uso ya del protocolo que fue aprobado por Sanidad para mejorar la atención a las mujeres perjudicadas por este implante. Dicho protocolo fue acordado en octubre por el ministerio, la Agencia Española del Medicamento (Aemps) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Susana Vázquez, portavoz de la plataforma, apuntó ayer que la asociación aglutina ya a cerca de 3.000 afectadas por el dispositivo de toda España, cifra que ha crecido mucho una vez se han ido conociendo casos de mujeres que denuncian las complicaciones de salud que les ha causado el Essure y que se haya sabido que una cordobesa falleció tras las operaciones para retirarse el Essure, noticia que avanzó ayer este diario. Este protocolo de Sanidad recoge los posibles síntomas de alergia al Essure para que sean valorados por médicos de atención primaria; la derivación a las unidades especializadas si los síntomas persisten y la realización de TAC si no se puede detectar el anticonceptivo en ecografías y radiografías. Vázquez expuso que «el protocolo no se está aplicando aún en atención primaria ni por los ginecólogos. Por eso, muchos médicos siguen sin creer que este dispositivo ocasione síntomas graves. Queremos que Bayer dé a conocer los ensayos clínicos que avalaban el uso de este implante, pues aún no los ha presentado, y reclamamos que las mujeres que vayan a ser intervenidas para quitarse el Essure se sometan a todas las pruebas necesarias para que las operaciones se hagan con todas las garantías. Además, por ahora ningún ginecólogo ha comunicado a la Aemps posibles fallos del Essure y así no se puede saber cuántos hay defectuosos».