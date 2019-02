La AECC denuncia que más del 80% de enfermos de cáncer no tiene atención psicológica

La Asociación Española contra el Cáncer ha denunciado esta mañana que más del 80% de los enfermos de cáncer en Córdoba están desatendidos en atención psicológica, algo que en la celebración hoy del Día Mundial de lucha contra esta enfermedad, consideran algo "prioritario" que deberían tener todos los hospitales públicos de España, lo mismo que los de la provincia.

Pilar Iglesias, coordinadora de las juntas locales en Córdoba de la AECC, junto a responsables de la asociación y voluntarios han explicado esta mañana en las puertas del Corte Inglés, en una mesa informativa, la importancia de esta atención psicológica para las familias y sus pacientes, que solo reciben un 13% de los enfermos cordobeses, gracias a la labor altruista y gratuita de la asociación, que cuenta con 7 psicólogos, "pero que contrataríamos más si nos derivaran más enfermos".

Hoy, la Diputación se teñirá de verde, lo mismo que 48 municipios de la provincia, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hará su primera visita institucional a Córdoba precisamente para conocer, en el hospital Reina Sofía, el programa del cribado de cáncer colorrectal y la unidad de exploraciones de aparato digestivo.

Pilar Iglesias ha señalado que en lo que respecta al cáncer "hemos ido avanzando en pronóstico y tratamientos, pero no en la atención psicológica, cuando llega el miedo, la intertidumbre ante el dolor, el estrés", que afecta tanto al paciente como a las familias.

La AECC ha presentado el estudio del Observatorio del Cáncer a nivel nacional sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España, para poner el foco en este tipo de atención a pacientes y sus familias.

En concreto, la AECC calcula que hay 38.604 personas que necesitarían tratamiento psicológico personalizado en el conjunto de Andalucía. De ellas, 2.988 en Almería, 5.659 en Cádiz, 3.954 en Córdoba, 3.951 en Granada, 2.385 en Huelva, 3.227 en Jaén, 7.710 en Málaga y 8.730 en Sevilla.

El informe presentado a nivel nacional por la AECC expone las características del impacto psicológico del cáncer en las personas afectadas por la enfermedad -pacientes y familiares-, las diferencias entre apoyo emocional y atención psicológica especializada, el perfil de pacientes y familiares que solicitan este tipo de atención en la AECC, la eficacia de esta y la situación de la atención psicológica especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) dentro del ámbito hospitalario.

La primera gran conclusión mostrada en el informe es que, en España, el 94% de las Comunidades Autónomas o no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares o es insuficiente. En cuanto a los hospitales públicos la proporción es que el 48% de ellos tampoco ofrece atención psicológica y el 52% restante, es insuficiente. Sin embargo, todos los planes autonómicos o estrategias dedicadas a cáncer (al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS) hacen referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus familiares. Como dato, pese a este reconocimiento, cuatro Comunidades Autónomas (Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) no poseen planes en cáncer y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46 %) no están vigentes. Se estima que, en el 30% de los casos, las personas afectadas desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado. Se calcula que actualmente en España hay cerca de 236.000 personas afectadas por la enfermedad que necesitarían este tipo de tratamiento especializado.