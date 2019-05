Adiós a fray Ricardo de Córdoba

No era una de sus multitudinarias misas en la iglesia de Capuchinos. No, ayer no predicaba fray Ricardo. Hay que hacerse a la idea de que su voz se apagó para siempre, aunque ayer aún siguiera retumbando en el corazón de muchos de los presentes para darle ese último adiós.

Y es que tanto cariño que dio en vida se notó ayer, cuando cientos de personas llenaron la iglesia. Vecinos, feligreses, cofrades, hermandades, etcétera se dieron cita para dejar patente la huella imborrable de fray Ricardo.

Los hermanos de la Sangre portaron el féretro con sus restos mortales para depositarlos en el crucero de la iglesia de Capuchinos rodeado por los estandartes de las hermandades de la Divina Pastora, Sangre y Paz, además de otras que se quisieron sumar como el Descendimiento, Sepulcro, Santa Cena, Penas, Socorro y la Esperanza de Jerez.

En su homilía, el provincial de los Capuchinos, Benjamín Echevarría, elogió la figura de fray Ricardo, una persona que «ha pasado por la vida haciendo el bien». Poco después lo encomendó a la Virgen María, a quien a lo largo de su vida «convirtió en el centro de su fe».

Antes de concluir la eucaristía tomó el atril el bordador Antonio Villar, amigo personal de fray Ricardo, para públicamente darle las gracias y decirle que la ciudad de Córdoba «estará eternamente en deuda contigo». Para concluir su intervención pidió un aplauso para fray Ricardo, un prolongado aplauso, durante el cual pasaron por la mente tantos momentos en los que fray Ricardo ha estado al servicio de las distintas cofradías de cada uno de los que allí estaban.

A los sones de la marcha Ángeles del Císter, interpretada por un quinteto de la banda de la Esperanza, fray Ricardo de Córdoba abandonaba para siempre su iglesia de Capuchinos ante la atenta mirada de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, titular de la cofradía que él fundó, vestida de riguroso luto.

Era la última vez que fray Ricardo cruzaba la puerta de Capuchinos, un convento al que costará trabajo acercarse sabiendo que el querido y admirado fraile ya no saldrá a recibirnos.