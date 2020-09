Adelante cree que Educación "ha abandonado a su suerte a los docentes" y exige bajar las ratios

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo, ha denunciado que la Delegación Territorial de Educación “ha abandonado a su suerte a los docentes” en el inicio de curso, tal y como puso de manifiesto la delegada, Inmaculada Troncoso, con unas declaraciones en las que admite “no tener ni idea de cómo se está desarrollando la vuelta al cole más compleja de la historia”. La parlamentaria ha instado al Gobierno andaluz a tomar medidas inmediatas en los centros educativos con ratios por encima del máximo establecido por el Ministerio de Sanidad, que es “el mejor mensaje de tranquilidad” que puede dar a docentes y familias.



Desde el inicio de curso, han sido muchas las AMPAS y las familias que a título individual se han dirigido a la organización “en busca de respuestas que no da la administración”, que se limita “a lanzar mensajes de tranquilidad vacíos” cuando debería estar “bajando ratios, reforzando plantillas y facilitando la adecuación de los centros a las nuevas necesidades para cumplir con las medidas sanitarias”. Naranjo afirma que se están dando situaciones de aulas masificadas en toda la provincia que, “si ya serían inaceptables en circunstancias normales por el perjuicio que supone para la calidad de la atención que se presta al alumnado, en plena pandemia suponen además un riesgo para la salud”.

Es el caso de la AMPA del CEIP García de Leaniz, en Moriles, que denuncia que el cierre de dos unidades en Infantil ha dejado “aulas con 27 niños y niñas”. Naranjo ha exigido a la Consejería de Educación que busque soluciones a la situación a la que se han visto abocadas las familias de este centro por su decisión de cerrar aulas, en un momento en el que “debería de haber obrado justo al contrario, desdoblando unidades para garantizar grupos reducidos y una atención más personalizada”. Una situación similar se da en Villanueva del Duque, donde, ante la falta de personal, el centro se ha visto obligado a unificar a los niños y niñas de 3 y 4 años en un mismo grupo de 17 escolares, en aulas que no están preparadas para acoger a más de una decena. Tanto el centro como la AMPA y el propio Ayuntamiento de la localidad han comunicado la situación a la Delegación de Educación, que está todavía pendiente de asignar al centro un nuevo docente para poder desdoblar el aula.



Cumplimiento de las pautas de prevención



Este tipo de situaciones se está dando “a lo largo y ancho de la provincia” sin que el Gobierno andaluz tome medidas. Entre tanto, la Consejería de Educación se limita a “lanzar mensajes de tranquilidad” que no van acompañados de “lo único que de verdad podría tranquilizar a familias y docentes, que es un refuerzo de plantillas que permita bajar las ratios” en los centros educativos públicos. Para colmo, la delegada territorial de Educación “ha demostrado en las últimas semanas no estar a la altura del cargo que ostenta”, manifestando sin pudor su “desconocimiento” sobre la realidad de los centros educativos en un momento crítico como el actual.



Naranjo ha recordado a la delegada que “debería saber cuántos niños y niñas no tienen dispositivos electrónicos, porque ya en el curso pasado pidió ese dato a los centros y el propio consejero dijo que se proporcionarían recursos a ese alumnado que ya estaba localizado”. Además, ante las declaraciones de Troncoso en las que admite desconocer dónde han ido los desdobles y refuerzos, se pregunta “con qué criterio se están asignando” y “cómo está gestionando Educación” el regreso a las aulas. La parlamentaria afea a la delegada que se excuse en las falta de espacio en centros educativos cuando “los ayuntamientos han ofrecido al Gobierno andaluz un listado de equipamientos disponibles para bajar las ratios”, y recuerda que “la desinfección de los centros compete a la administración autonómica aunque haya decidido dejarla en manos de ayuntamientos con recursos muy limitados”.



Naranjo ha señalado que la comunidad educativa ya dio la voz de alarma antes del inicio del curso, y una vez comenzadas las clases presenciales se ha demostrado que “tenían razón”, por lo que insisten en la urgencia de adoptar medidas como una bajada de ratios que permita vigilar mejor el cumplimiento de las pautas de prevención. La parlamentaria ha señalado además que el Gobierno andaluz “tiene recursos” para afrontar esa bajada de ratios, ya que Andalucía es la comunidad autónoma que más financiación ha recibido del Estado para garantizar una vuelta al cole segura.