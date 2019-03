Adelante Andalucía se presentará en 200 municipios andaluces, ninguno de Córdoba

Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos, IU y fuerzas andalucistas, se presentará a las elecciones municipales en más de 200 municipios andaluces, lo que supone más de la mitad de la población andaluza y el 80% de las ciudades mayores de 100.000 habitantes, pero, al menos de momento, ninguno de Córdoba. De las capitales andaluzas, no ha cuajado la confluencia ni en la capital cordobesa, donde la división interna de Podemos ha precipitado la ruptura con IU, ni en Almería, pero sí lo ha hecho en Jaén, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Granada.

En un comunicado, la coalición de partidos con presencia en el Parlamento andaluz explica que esta marca ofrecerá "una alternativa unitaria que se pone en frente de quienes, durante años, han utilizado los ayuntamientos como pequeños cortijos desde los que poder hacer sus negocios, vendiendo a grandes empresas los servicios públicos y el patrimonio natural en Andalucía".

En el comunicado, Adelante Andalucía explica desde su nacimiento como espacio "plural y amable donde organizaciones políticas y activistas sindicales, vecinales, feministas, ecologistas o pensionistas, nos hemos unido para construir juntas una Andalucía mejor", hasta el momento actual, en el que consideran que deben "echar raíces". Con este objetivo, afirman que no han cesado en la búsqueda del mayor número de candidaturas unitarias de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo para construir "modelos de ciudades sostenibles donde los cuidados y la calidad de vida estén en el centro de la acción política".

El comunicado no elude las complicaciones que han surgido en algunos municipios, como la capital cordobesa, donde no ha sido posible fraguar la confluencia. "Sabemos que los tiempos electorales no coinciden con los tiempos que requiere la construcción de la unidad. A veces existen otro tipo de condiciones o variables que requieren de más tiempo para que la unidad fragüe", dice. En este sentido, insisten en que se debe seguir trabajando en aquellas ciudades donde, a día de hoy, no se han dado las condiciones amplias para la confluencia.