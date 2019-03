Acuerdo y desacuerdo en logística

El Ayuntamiento quiere que Córdoba se convierta en el núcleo logístico del sur de Europa y en ese empeño cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios (CECO), CCOO y UGT e, incluso, de todos los grupos municipales. Así quedó patente el lunes en la presentación de Córdoba Logística, en la que en un vídeo todos los portavoces se mostraban a una, y en la que las secretarias generales de UGT y CCOO de Andalucía y los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía y del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio se comprometieron a colaborar.

Córdoba Logística es la marca que servirá para exponer las virtudes de la ciudad para el transporte de mercancías y para reivindicar inversiones ante el Gobierno central y ante la Junta para mejorarlo. Los representantes en Córdoba de estas dos administraciones, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, también estuvieron presentes el lunes en la presentación en sociedad de la marca y de la estrategia que mantendrá el grupo de presión que ha impulsado el Ayuntamiento, que ha creado una web (www.cordobalogistica.com) y un hashtag (#aquicordobalogistica) para recabar apoyos y para difundir toda la información y documentación que se genere. En los primeros tres días la iniciativa había recibido más de 550 firmas.

Herramientas similares a las presentadas el lunes son las que utilizan desde hace tiempo los empresarios levantinos para reclamar el corredor ferroviario Mediterráneo. El Ayuntamiento no se quiere quedar atrás, y así lo anunció en octubre pasado la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y ha optado por promover su propio lobby para que Córdoba no se quede aislada y se beneficie de la mejora de la red ferroviaria, pero la del eje central, el que comparten los corredores Mediterráneo y Atlántico.

La estrategia

La estrategia ya fue avanzada en diciembre pasado, pero el lunes volvió a exponerse ante todos los que casi llenaban el salón plenario del Palacio de Congresos. El objetivo final es una aspiración que no es nueva, pero que aún no se ha logrado, conseguir que Córdoba sea un puerto seco. Para ello, es necesario modernizar la terminal ferroviaria de El Higuerón, tarea que depende del Gobierno central; dotar de más actividad al parque logístico de la carretera de Palma, del que es responsable la Junta; y habilitar una nueva área logística en El Higuerón con capacidad para parcelas más grandes, proyecto que quiere promover el Ayuntamiento, que ya ha pedido a la Junta que declare de interés general los terrenos necesarios.

La segunda línea de acción es lograr, antes del 2027, la mejora de la línea ferroviaria entre Córdoba y Alcázar de San Juan, es decir, del eje central, y las actuaciones necesaria en otros tramos en el trazado hasta el Mediterráneo. Fundamental será también conseguir que entre Tarragona y Castellón se mantenga el ancho ibérico durante un tiempo para evitar desviar las mercancías por Madrid. La tercera línea consiste en la promoción e interacción entre todos los implicados.

Divergencias

Pero la concordia duró poco y las críticas del PP al equipo de gobierno, al considerar que pone «trabas», llegaron por dos razones. Por un lado, porque Amazón ha preferido Dos Hermanas (Sevilla) a Córdoba. Por otro, porque hay una empresa interesada en comprar una parcela de 20.000 metros en el parque logístico de la Junta y no puede. Fue el nuevo director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, el cordobés Rafael Merino, que el mismo día de la presentación de la marca -en la que estuvo- visitó el parque logístico, el que dio la voz de alarma. El equipo de gobierno se mostró sorprendido porque los terrenos son de la Junta y porque de todos es conocido que son demaniales, por lo que no se pueden vender, pero sí ceder. El Ayuntamiento piensa que para venderlos hay que cambiar la calificación urbanística. La alcaldesa se comprometió en buscar soluciones y Urbanismo dijo que mantendrá una reunión con los responsables de la Red Logística de Andalucía para ver cómo aplicar la Ley 5/2001 que regula las áreas de transporte de mercancías.

Ultimátum

La empresa, cuyo nombre no ha sido desvelado por un acuerdo de confidencialidad, ha dado a la Junta un mes de plazo para resolver la situación, ya que, si no, se irá a otro lugar. Los argumentos de Rafael Merino son que el PGOU de Córdoba impide vender parcelas, pero en toda Andalucía se está aplicando la Ley 5/2001, que dio lugar al plan funcional de los parques logísticos, que sí permite esa operación y que «está por encima del PGOU». Merino considera «una incongruencia» que, habiendo un parque construido, «donde hay posibilidades de vender suelo para una nave de 20.000 metros, «el Ayuntamiento propicie el privado de El Álamo». Para hacer la nave, hay que suprimir un vial y unir dos parcelas, para lo que Urbanismo no ve tanto problema. Merino confía en que la reunión sea la semana que viene y que Urbanismo acepte sus argumentos.

Como se puede ver, en solo un día se pasó de los acuerdos a los desacuerdos.