El actor Pepe Viyuela comparte su "experiencia de vida" con los alumnos de Arte Dramático

El actor Pepe Viyuela, el personaje de Chema en la serie de televisión Aída, ha compartido este lunes con los alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba (ESAD) su "experiencia de vida", al convertirse en el protagonista principal de la inauguración oficial del curso 2019-2020, que se ha retrasado hasta ahora para poder contar con él y encontrar un hueco en su "apretada agenda".

Viyuela, antes de comenzar el acto, ha dicho que no venía a dar una clase magistral, "vengo a compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años de esta profesión, lo que significa para mí el trabajo de actor, lo que debería hacer un actor y actriz a lo largo de su vida". El actor y cómico ha manifestado que "yo no soy nadie para impartir clases magistrales pero sí para compartir una experiencia de vida aunque solo sea por los años que nos separan de los alumnos y el camino recorrido, y por si sirve a resolver alguna duda, será estupendo".

La directora de la ESAD, Raquel Jurado, ha destacado el "grado de implicación de toda la comunidad educativa de este centro, en el que "somos muy intensos, sensibles, dramáticos, pero también valientes, honestos y muy profesionales". La directora ha señalado que este curso la ESAD se enfrenta a una etapa de "progresos estimulantes" y ha subrayado las sinergias que desde Córdoba se están produciendo entre conservatorios de música, arte dramático e incluso escuelas de Arte, lo que "es un punto de inflexión para conseguir grandes logros".

El actor Pepe Viyuela se fotografía con alumnos de Arte Dramático en Córdoba. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Por su parte, la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, que también ha asistido a la inauguración del curso, ha mostrado la "apuesta muy firme por parte de la Consejería para impulsar y dinamizar las enseñanzas artísticas dese el punto y hora e que se está promoviendo la creación de un reglamento orgánico de centros y apoyar desde el punto de vista normativo unas enseñanzas que estaban todavía dejadas en este sentido". Troncoso ha subrayado que "queremos apoyar las enseñanzas artísticas porque son la cantera del futuro cultural de nuestra localidad y provincia".