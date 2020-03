Aconsejan revisar la audición por la relación entre sordera y demencia

Los problemas de audición aparecen normalmente a partir de los 60 años, sin que gran parte de esa población sea consciente de ello, siendo esa pérdida de la capacidad auditiva más reconocible y evidente a partir de los 70 años. El jefe de servicio de Otorrino del hospital QuirónSalud Córdoba, Juan Aguilar, aconsejó ayer someterse a revisiones desde los 50 años para comprobar que no existe ninguna pérdida auditiva o para abordarla de forma temprana, así como que se consulte en el caso de notar un ruido en el oído, que puede ser síntoma de alguna patología. Con motivo del día mundial de la audición que fue ayer, este especialista recalcó que existen cada vez más estudios que están relacionando un mayor índice de demencia con la existencia de sordera precoz, debido en parte al aislamiento en el que empieza a quedar una persona cuando pierde audición y a otros mecanismos cerebrales que se están analizando. Juan Aguilar hizo también hincapié en que las personas que se dedican a una profesión que soporta muchos ruidos o porque trabajan en orquestas o grupos de música, y aquellas que escuchan música a un volumen muy alto con auriculares, presentan un mayor riesgo de presentar problemas de audición irreversibles. Así, este doctor señaló que en las consultas de Otorrinolaringología se está notando un auge de este tipo de problemas en jóvenes o profesionales que conviven con ruidos, que se pueden evitar con el uso de protectores, en el caso de los trabajos, y no escuchando música o jugando a videojuegos con auriculares a volumen no recomendado, en lo que se refiere sobre todo a jóvenes.