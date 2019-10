Los accidentes laborales aumentan en Córdoba un 11,03% respecto al 2018

Representantes y trabajadores y trabajadoras de CCOO se han concentrado este miércoles ante la sede del sindicato, en el bulevar de Gran Capitán, dentro de la Semana Europea de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que se viene celebrando desde el pasado lunes para denunciar el incremento de la siniestralidad laboral. En Córdoba, hasta agosto (últimos datos disponibles) se han producido 7.047 accidentes laborales, 700 más que en el mismo periodo del 2018, lo que representa un incremento del 11,03%. Por desgracia, en Córdoba hay que lamentar hasta la fecha cinco muertes en accidente laboral, así como 79 accidentes graves.

CCOO manifiesta en un manifiesto leído durante la concentración "su indignación ante la dinámica absurda e inhumana que está implantada en el mundo del trabajo actual, en el que las personas trabajadoras son usadas como piezas de una empresa que se pueden usar y tirar, son una variable económica más a la que exprimir toda la rentabilidad sin tener en cuenta que deben estar en el centro de las decisiones empresariales".

Manuel Torres, responsable de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, ha manifestado que "queremos decirle a la ciudadanía que el ir a trabajar no significa un riesgo y que evitar que se produzcan accidentes o que el trabajo no afecte a nuestra salud es una responsabilidad fundamentalmente de los empresarios y de las administraciones". Los primeros, ha dicho, que cumplan con la ley de prevención de riesgos laborales y los segundos, que "no sigan manteniendo recortes en estas actividades porque eso solo influye para que el índice de siniestralidad aumente cada año".

Por eso, el sindicato considera que es el momento de decir “No más excusas, la salud en el trabajo lo primero” y por ello, hoy se ha concentrado al unísono en todas las capitales de provincia de Andalucía en un acto de denuncia y de solidaridad con las 300 personas que sufren accidentes laborales diariamente en Andalucía, y por las muchas personas que diariamente contraen enfermedades laborales.

Concentración, este miércoles, ante la sede de CCOO. Foto: A.J. GONZÁLEZ

La seguridad y salud laboral está inevitablemente unida a la calidad del trabajo y desde CCOO se da también la voz de alarma sobre la precarización de las condiciones laborales que "ha supuesto la aplicación de la reforma laboral durante estos 7 años, con una generalización fraudulenta de la contratación temporal situada en un 96%, la tasa de temporalidad más alta del país".

Según los datos del sindicato, la rotación, que es el número de contratos por el que pasa una persona a lo largo de un año, es de casi 7 contratos por persona en Córdoba, mientras que los salarios han subido escasamente un 1% en los últimos 5 años. Esto unido a los incumplimientos sistemáticos en la legislación sobre prevención de riesgos laborales "está provocando esta escalada de siniestralidad que de no ponerle freno podría tildarse de masacre labora".