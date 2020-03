Los abogados prevén otra oleada de demandas para reclamar el IRPH

Los abogados de Córdoba acogieron ayer con satisfacción la sentencia de la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha resuelto que sean los tribunales de cada estado los que decidan si las cláusulas IRPH de las hipotecas son abusivas, una decisión que abre la puerta a anular las hipotecas vinculadas a este índice que, según las fuentes consultadas, podría afectar a un 30% de las hipotecas firmadas entre el 2005 y el 2010.

Según el letrado cordobés Miguel Calabrús, especializado en este tipo de pleitos, la sentencia del TJUE es muy importante porque van a ser los jueces españoles quienes valoren si el índice es abusivo o no en base a si se siguió el control de transparencia necesario, consistente en la información fehaciente al cliente de los siete tipos de interés vigentes en ese momento y la simulación de la evolución de la hipoteca aplicando cada uno de ellos». Esas explicaciones, señala, «se dan a día de hoy, pero no se aportaban en esos años, por lo que estaríamos hablando de una cláusula suelo de interés que tendría que declararse nula». Calabrús coincide con otros letrados en que la media a reclamar por los afectados podría ser de unos 20.000 euros para una hipoteca tipo de 150.000 euros contratada en el 2008, cuando el IRPH estaba al 6% frente al Euríbor que empezó en el 5% y llegó a estar en el 0% o en negativo. Solo en su despacho, señala, «hay un centenar de demandas suspendidas por prejudicialidad civil a la espera de esta sentencia que reanudaremos junto con las que vayan llegando a partir de ahora».

El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja no lo ve tan claro. «Una vez determinado, en su caso, que la cláusula sea abusiva, desconocemos cuántas personas presentarían demanda en los juzgados», indicó, «por lo que es «prematuro aventurar si esto supondrá una nueva avalancha de demandas en los Juzgados de Córdoba». Lo que sí aseguró es que «en el supuesto de que así sea, estoy seguro de que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia adoptarán las medidas necesarias para que el juzgado que conozca de este asunto esté preparado para resolver demandas».

De momento, según Calabrús y la Asociación de Familias Necesitadas Anfane, que también tiene usuarios a la espera de esta sentencia, el tiempo medio de espera para las cláusulas abusivas es de 3 años, ya que las causas presentadas a principios del 2019 tienen juicio fijado para el 2023.

En opinión del presidente de Anfane, Rafael Cidres, si hay o no oleada de demandas dependerá de los jueces y las entidades bancarias. «Veremos cómo actúa la justicia española, pero si empezamos a hacer las reclamaciones extrajudiciales y las entidades no ceden a las pretensiones de los clientes, pasará igual que con las cláusulas suelo, colapsando aún más los juzgados». Los retrasos actuales ya son para Anfane «algo que la justicia no debería permitir, ya que con sentencias firmes, las entidades están recurriendo para atrasar las devoluciones a los clientes».

En esas circunstancias se encuentra Cristóbal C., cliente de Miguel Calabrús, que firmó su hipoteca en el 2005 con el mismo banco que su hermana, él con IRPH y ella con Euríbor. «Yo he pagado 60.000 euros desde entonces en intereses», explica, «ella debe tres veces más que yo y paga actualmente en intereses cinco veces menos, es increíble». A él, como al resto, nadie le informó de las opciones de interés disponibles en ese momento. Su demanda fue presentada en los juzgados en el 2016 y paralizada a la espera de la opinión del TJUE, «y ahora mi abogado la va a retomar», afirma convencido.

Juan M., usuario de Anfane, perdió su casa tras firmar la dación en pago por una hipoteca con IRPH que no pudo pagar. Pese a ello, su intención ahora es reclamar lo que pagó de más en su día, ya que la acción de reclamación no prescribe. «Me engañaron, me aseguraron que mi hipoteca se fijaría en función del Euríbor y varios años después supe que tenía IRPH, por lo que pienso ir a los juzgados», sentencia.